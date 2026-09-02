Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, το Mediterranean Cosmos υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με παιχνίδι, μουσική και διασκέδαση

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά δυναμικά στο Mediterranean Cosmos, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει παιχνίδι, μουσική, διασκέδαση, γεύσεις και ατελείωτες επιλογές για Back to School shopping, μετατρέποντας την επιστροφή στην καθημερινότητα σε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, το Mediterranean Cosmos προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες στο «Escape from the Bell», μια πρωτότυπη διαδραστική εμπειρία γεμάτη δράση και εκπλήξεις. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια μοναδική αποστολή τριών δοκιμασιών. Με την έναρξη της συμμετοχής τους παραλαμβάνουν το προσωπικό τους «Δελτίο Προόδου», το οποίο συμπληρώνεται με σφραγίδες σε κάθε επιτυχημένη δοκιμασία. Οι μικροί εξερευνητές καλούνται να ξεφύγουν από το γιγάντιο φιδάκι, να αποδράσουν από τον θεματικό λαβύρινθο και να ολοκληρώσουν την τελική αναμέτρηση στην «τάξη» μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι κρεμάλας, για να κερδίσουν το αναμνηστικό τους δώρο.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Σάββατο: 11:30 – 14:30 & 17:00 – 20:00

Μετά το παιχνίδι, τη διασκέδαση συμπληρώνει η μουσική, με το αγαπημένο Square Alive να επιστρέφει από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, με ένα πρόγραμμα που δίνει ξεχωριστό ρυθμό στις βραδιές του Σεπτεμβρίου. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 20:30 έως τις 22:30, και κάθε Σάββατο, από τις 20:00 έως τις 23:00, η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos γεμίζει με μουσική, μέσα από live εμφανίσεις και DJ sets, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για βραδινές εξόδους και όμορφες στιγμές.

Πρόγραμμα live εμφανίσεων & DJ sets:

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου | Mesogeios (Live)

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου | George Perin Full Band (Live)

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου | DJ Miss Magda Zoulidou

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου | DJ Nontas Georgiadis

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου | TRINITY Electric String Trio (Live)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | DJ Λητώ Κοπαΐδου (aka LiToK)

Παράλληλα, κάθε Τετάρτη οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις αγαπημένες 1+1 προσφορές σε επιλεγμένα καταστήματα εστίασης της εξωτερικής πλατείας όπως τα Starbucks, La Pasteria Cucina Italiana, ToThelo Gastrobar, Plaisir, ΛΕΜΑΡΓΚΟ, Koi Sushi Bar, BALBOA, McDonald's, Brulée CAFÉ BAR και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στο escape room The MindTrap.

Επιπλέον, το ανανεωμένο Food Court του Mediterranean Cosmos υποδέχεται τους επισκέπτες του με νέο σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και μια ακόμη πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα, προσκαλώντας τους να το ανακαλύψουν ξανά.

Αυτόν τον Σεπτέμβριο, το Mediterranean Cosmos γίνεται ο πιο must προορισμός για παιχνίδι, μουσική, διασκέδαση και ατελείωτο shopping, καλωσορίζοντας τη νέα σχολική χρονιά με τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες για όλους!

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: www.mediterraneancosmos.gr

