Το Nobody Wants This επιστρέφει με τη 2η σεζόν και θα δώσει στους θεατές αυτό που θέλουν

Το Nobody Wants This επιστρέφει τον Οκτώβριο στο Netflix

Το Nobody Wants This ήταν η ευχάριστη έκπληξη της προηγούμενης χρονιάς. Ακόμα και για το ίδιο το Netflix, που είδε τη rom-com να μπαίνει στην παγκόσμια δεκάδα των αγγλόφωνων σειρών για έξι εβδομάδες και να φτάνει στην κορυφή του top 10 σε 89 χώρες. Χάρη στην αστραπιαία επιτυχία, η streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε εξίσου γρήγορα και την ανανέωση της σειράς, με τη συνέχεια να έρχεται τον Οκτώβριο. Το παράθυρο είναι μισάνοιχτο πάντως και για τρίτη σεζόν.

Η πρώτη σεζόν του Nobody Wants This ακολουθεί την γνωριμία και μετέπειτα το ειδύλλιο της Τζοάν και του Νόα. Εκείνη γνωστή podcaster που μιλά για τα προβληματικά ραντεβού και το σεξ, εκείνος ραβίνος, που συμβουλεύει τα ζευγάρια να κρατήσουν τη σχέση τους ζωντανή. Οι θεατές εντυπωσιάστηκαν με την γοητευτική ιστορία τους, που όχι μόνο αγαπιούνται ειλικρινά, αλλά ίσως το πιο σημαντικό, συμπαθούν πραγματικά ο ένας τον άλλον.

«Αυτό είναι το ταλέντο της Έριν», είπε η Κρίστεν Μπελ στο Entertainment Weekly και συνέχισε: «Οι ιδέες της είναι εξαιρετικά ρεαλιστικές. Κανείς δεν έχει κάνει μια σειρά για ανθρώπους που βρίσκονται λίγο πριν τα 40 και δεν έχουν βρει ακόμη τον άνθρωπό τους, δεν έχουν παιδιά και δεν θέλουν να μπουν σε dating apps».

Imdb

Με τη σειρά της η Έριν Φόστερ διαβεβαιώνει πως δεν σκοπεύει να καταστρέψει αυτή τη μαγεία στη δεύτερη σεζόν. «Οι ρομαντικές σειρές δεν θα έπρεπε να είναι σχεδιασμένες για να σε απογοητεύουν. Μπορούν να σου ανοίξουν τα μάτια, χωρίς να καταφεύγουν σε υπερβολές ή μη ρεαλιστικούς ρομαντισμούς και κυρίως, χωρίς να στερούν από το κοινό εκείνο το στοιχείο που το άγγιξε και το έκανε να συνδεθεί με την ιστορία».

Αυτό το στοιχείο είναι το φινάλε της πρώτης σεζόνμε μια από εκείνες τις αξέχαστες, κινηματογραφικές ρομαντικές χειρονομίες. Ο Νόα τρέχει πίσω από την Τζοάν, μετά την απόφαση της να τον αφήσει για να προστατεύσει την καριέρα του. Εκείνος της λέει πως δεν μπορεί να τα έχει όλα: να είναι και επικεφαλής ραβίνος και να έχει σχέση με μια μη Εβραία, επιλέγοντας τελικά να εγκαταλείψει το όνειρό του.

«Η ουσία της ιστορίας του είναι να το ξεκαθαρίσει αυτό. Γιατί όταν κάνεις μια μεγάλη χειρονομία, σε μια ταινία, τελειώνει εκεί και δεν τους ξαναβλέπεις ποτέ. Όσο διασκεδαστικές κι αν είναι οι ρομαντικές κομεντί, διαμορφώνουν τις προσδοκίες 13χρονων και 14χρονων για το πώς θα πρέπει να είναι οι σχέσεις και ο ρομαντισμός. Και αυτό δεν είναι ακριβής απεικόνιση. Η στιγμή δεν τελειώνει εκεί. Αν πάρεις μια μεγάλη απόφαση, πρέπει να ζήσεις με τις συνέπειες. Και τι σημαίνει αυτό;», εξηγεί η Έριν Φόστερ.

Γνωρίζουμε ήδη άλλωστε πως η δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This θα αναδείξει την πολυπλοκότητα της σχέσης τους. Τις συνέπειες δηλαδή που θα προκύψουν από την απόφαση του Νόα να μείνει στο πλευρό της Τζοάν, που εκτός από την καριέρα του, είναι πιθανό να εγκαταλείψει και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Η οικογένεια του θα βρίσκεται απέναντί του, εκτός φυσικά από τον αδερφό του.

Πάντως, η Έριν Φόστερ βλέπει τη δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This ως μια πρόκληση: να αποδείξει ότι η επιτυχία της πρώτης δεν ήταν τυχαία. Η σειρά απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, τρεις για Emmy, και βραβεία Critics Choice για τους Άνταμ Μπρόντι και Κρίστεν Μπελ. «Φυσικά και σε πιάνει τρόμος όταν κάτι πάει τόσο καλά. Σκέφτεσαι, “Ω Θεέ μου, πώς να το ξανακάνω επίτηδες, όταν την πρώτη φορά έγινε κατά λάθος;”», εξήγησε η ίδια.

Το Entertainment Weekly αναρωτήθηκε κατά πόσο θα υπάρξει στη δεύτερη σεζόν του Nobody Wants This μία ρομαντική στιγμή - ορόσημο, όπως το φιλί με το παγωτό στο χέρι που έκανε τους θεατές να μιλούν μέρες γι’αυτό. «Οι χαρακτήρες έχουν αυτή τη σπίθα, αυτή τη χημεία που δεν σβήνει. Ο ρομαντισμός είναι ουσιώδες κομμάτι της σειράς και πρέπει να τον διατηρήσουμε. Δεν είναι το είδος της ρομαντικής κωμωδίας που τους βλέπεις να φοράνε μασελάκια και να προγραμματίζουν πότε θα κάνουν σεξ. Είναι ακόμη πολύ ρομαντικό, γιατί έχουν ακόμα πολλά “πρώτα” να περάσουν μαζί. Οπότε ναι, νομίζω τα καταφέραμε. Και το κάναμε με δημιουργικούς, φρέσκους τρόπους που δεν βασίζονται σε κοινότυπα στερεότυπα», απάντησε η Έριν Φόστερ.