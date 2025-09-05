Ξέρουμε ήδη τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο

Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τον Σεπτέμβριο. Η πρώτη είναι εκείνοι που θέτουν νέους στόχους για την σεζόν, έχουν γεμάτες μπαταρίες και όρεξη να αφοσιωθούν στη δουλειά και τη ζωή τους γενικότερα. Η δεύτερη είμαστε όλοι οι υπόλοιποι που δεν νιώθουμε καμία αναζωογόννηση από τις διακοπές και το μόνο που αναζητάμε με ενδιαφέρον είναι οι νέες ταινίες και σειρές.

Το Disney+ ξεκινά τον μήνα με νέες προτάσεις, για όλα τα γούστα. Πρώτα απ’όλα, η ταινία που κέρδισε τους θεατές, Λίλο & Στιτς, είναι ήδη διαθέσιμη. Φυσικά, έρχεται και η πέμπτη σεζόν του Only Murders in the Building, με νέο έγκλημα και μυστήριο.

Αναλυτικά όσα έρχονται τον Σεπτέμβριο στο Disney+

Swiped

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της ιδρύτριας της Bumble, η ταινία «Swiped» παρουσιάζει την Whitney Wolfe και την προσπάθειά της να μπει στον ανδροκρατούμενο κόσμο της τεχνολογίας.

Διαθέσιμο στο Disney+ στις 19 Σεπτεμβρίου

Chad Powers

Οκτώ χρόνια μετά από ένα ασυγχώρητο λάθος που κατέστρεψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα του στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, ο φιλόδοξος quarterback Ρας Χόλιντεϊ προσπαθεί να αναζωογονήσει τα όνειρά του μεταμφιεσμένος ως Chad Powers, ένας ταλαντούχος αλλά εκκεντρικός τύπος, που εμφανίζεται ξαφνικά στην προβληματική ομάδα των South Georgia Catfish.

Διαθέσιμο στο Disney+ στις 30 Σεπτεμβρίου

Only Murders in the Building - 5η σεζόν

Μετά τον θάνατο του αγαπημένου τους θυρωρού, του Λέστερ, ο Τσαρλς, ο Όλιβερ και η Μέιμπελ αρνούνται να πιστέψουν ότι ήταν ατύχημα. Η έρευνά τους τους φέρνει σε σκοτεινές γωνιές της Νέας Υόρκης και πιο πέρα, όπου ξεσκεπάζουν έναν επικίνδυνο ιστό από μυστικά που συνδέουν ισχυρούς δισεκατομμυριούχους, μαφιόζους της παλιάς σχολής και τους μυστηριώδεις κατοίκους του Αρκόνια. Το τρίο ανακαλύπτει ένα βαθύτερο χάσμα μεταξύ της ιστορικής πόλης που νόμιζαν ότι γνώριζαν και της Νέας Υόρκης που διαμορφώνεται γύρω τους, όπου η παλιά μαφία παλεύει να κρατηθεί όσο εμφανίζονται νέοι, ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.

Διαθέσιμο στο Disney+ στις 9 Σεπτεμβρίου

Sneaker Wars: Adidas V. Puma

Η σειρά, που θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ με όλα τα επεισόδια, εξετάζει σε βάθος την πολλών δεκαετιών άγρια διαμάχη ανάμεσα σε δύο παγκόσμιους κολοσσούς αθλητικών ειδών, που προέκυψε μέσα από μια οικογενειακή έριδα. Οι αδελφοί Άντι και Ρούντι Ντάσλερ ίδρυσαν την Adidas και την Puma, μετατρέποντας την προσωπική τους σύγκρουση σε μια μάχη επικράτησης στον αθλητικό κόσμο. Η σειρά αποκαλύπτει την απαρχή της διάσπασής τους, τις καινοτόμες συνεισφορές τους στην κουλτούρα του αθλητισμού και το πώς ο μεταξύ τους ανταγωνισμός μεταμόρφωσε τη βιομηχανία των αθλητικών παπουτσιών. Μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς, αθλητές, και γνώστες του χώρου, η σειρά δίνει έμφαση στις κομβικές στιγμές στην ιστορία των δύο εταιρειών, στην επιρροή τους στην παγκόσμια μόδα, και στην αδιάκοπη παρακαταθήκη των δύο αδελφών, ο ανταγωνισμός των οποίων άλλαξε το παιχνίδι για πάντα.