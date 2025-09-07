82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Η κινηματογραφική γιορτή μέσα από αριθμούς και στιγμές

Η 82η Βενετία συνδύασε ρεκόρ χειροκροτημάτων, πρωτοποριακές πρεμιέρες και ατελείωτα Campari spritzes σε ένα φεστιβάλ γεμάτο εντυπωσιακές στιγμές.

Μετά από 10 ημέρες γεμάτες πρεμιέρες και κόκκινα χαλιά, η 82η έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο ταινίες, αλλά και εντυπωσιακούς αριθμούς. Από τα ρεκόρ χειροκροτημάτων μέχρι τα πανταχού παρόντα Campari spritzes, το φεστιβάλ του 2025 επιβεβαίωσε ότι οι αριθμοί μπορούν να πουν τη δική τους ιστορία.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 1.936 ταινίες μεγάλου μήκους με κόστος συμμετοχής 200 ευρώ (234 δολάρια) η καθεμία. Για να είναι επιλέξιμη μια ταινία, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 και να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία. Τελικά, μόνο το 1% των υποβληθέντων ταινιών προκρίθηκε, με 21 ταινίες να διαγωνίζονται για τα βραβεία, όπως το Χρυσό Λιοντάρι, το οποίο κέρδισε φέτος το "Father Mother Sister Bother" του Τζιμ Τζάρμους. Παράλληλα, 30 ταινίες παρουσίασαν παγκόσμιες πρεμιέρες εκτός συναγωνισμού, ενώ 19 ταινίες έπαιξαν στην ενότητα Ορίζοντες (Orizzonti) και 18 αποκαταστάσεις παρουσιάστηκαν στην Venice Classics.

getty images

Η κριτική επιτροπή, υπό την προεδρία του Αμερικανού σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, περιλάμβανε διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Γάλλος σκηνοθέτης Στεφάν Μπριζέ, η Ιταλίδα Μαούρα Ντελπέρο, ο Ρουμάνος Κριστιάν Μούνγκιου, ο Ιρανός Μοχάμαντ Ρασουλόφ, η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες και ο Κινέζος ηθοποιός Ζάο Τάο.

Η ταινία “The Voice of Hind Rajab” σημείωσε ρεκόρ χειροκροτημάτων, με διάρκεια πάνω από 20 λεπτά, ξεπερνώντας περσινούς νικητές όπως το The Room Next Door του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Παράλληλα, η 92χρονη θρυλική ηθοποιός Κιμ Νόβακ και ο 83χρονος παραγωγικός σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ τιμήθηκαν με Χρυσά Λιοντάρια για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο.

Το φεστιβάλ επανέφερε την παράδοση του Lido ως τόπου διεξαγωγής, με το Palazzo del Cinema να φιλοξενεί τις μεγαλύτερες προβολές και τελετές απονομής. Οι αστέρες George Clooney, Adam Sandler και Julia Roberts έμειναν στο Belmond Hotel, ενώ το διάσημο Campari spritz, με βότκα, λάιμ, τζίντζερ, αγγούρι και κράνμπερι, κυριάρχησε στα μπαρ του φεστιβάλ, πωλούμενο περίπου στα 4 ευρώ το ποτήρι.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025 απέδειξε ότι πίσω από τις ταινίες και τα αστέρια υπάρχουν και οι αριθμοί που κάνουν τη διαφορά: συμμετοχές, χειροκροτήματα, πρεμιέρες και, φυσικά, αμέτρητα spritzes, όλα συνθέτουν ένα μοναδικό κινηματογραφικό γεγονός που εντυπωσιάζει τόσο με το μέγεθος όσο και με την ποιότητά του.