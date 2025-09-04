The Voice of Hind Rajab: Το μεγαλύτερο standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας - Επί 23 λεπτά το κοινό χειροκροτούσε για την μικρή Ρατζάμπ

Το ντοκιμαντέρ με την αδικοχαμένη Χιντ Ρατζάμπ συγκίνησε τους θεατές, αλλά δεν θα μπορούσε διαφορετικά

Με δάκρυα στα μάτια, συνθήματα και παλαιστινιακές σημαίες να κυματίζουν, το δραματικό, ανατριχιαστικό και συγκινητικό ντοκιμαντέρ “The Voice of Hind Rajab” αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, με το κοινό να χειροκροτά επί 23 λεπτά.

Το The Voice of Hind Rajab αφηγείται την αληθινή ιστορία της μικρής Χιντ Ρατζάμπ, που ζητούσε απεγνωσμένα για βοήθεια, πριν τελικά πεθάνει από τις ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη της Γάζας, πέρυσι.

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται σε ηχητικά ντοκουμέντα της μικρής Ρατζάμπ με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, η οποία προσπαθούσε για ώρες να την καθησυχάσει, όσο βρισκόταν παγιδευμένη μέσα στο αυτοκίνητο, όπου οι δικοί της - η θεία, ο θείος και τρία ξαδέρφια της - είχαν ήδη σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά. Στην τηλεφωνική κλήση, ακούγονται στο βάθος πυροβολισμοί.

Ύστερα από 3,5 ώρες, ο ισραηλινός στρατός επέτρεψε τελικά να φτάσει ιατρική βοήθεια στο σημείο, με την επικοινωνία να σταματά μετά την άφιξη του ασθενοφόρου. Ωστόσο, τόσο η μικρή Ρατζάμπ όσο και οι δύο διασώστες εντοπίστηκαν νεκροί, πέντε μέρες αργότερα.

Η σκηνοθέτις του The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania, δήλωσε πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ πως «ο κινηματογράφος, η τέχνη και κάθε μορφή έκφρασης είναι τόσο σημαντικά, προκειμένου να δώσουμε φωνή και πρόσωπο στα θύματα της Γάζας».

Μετά την προβολή, ο πρωταγωνιστής Μοτάζ Μαχίς σηκώθηκε όρθιος, κρατώντας τη σημαία της Παλαιστίνης, ενώ άλλοι κρατούσαν τη φωτογραφία της μικρής Ρατζάμπ.