Ολλανδία και Ιρλανδία δηλώνουν ότι θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς Ολλανδίας και Ιρλανδίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση της Βιέννης το 2026, αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Η συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς η Ολλανδία προστέθηκε στην λίστα των χωρών που θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, αν δεν αποκλειστεί η χώρα.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ «δεδομένης της συνεχιζόμενης και σοβαρής ανθρώπινης δυστυχίας στη Γάζα» και της «σοβαρής διάβρωσης της ελευθερίας του Τύπου». Σε ανακοίνωσή του, το Avrotros τόνισε ότι «ο ανθρώπινος πόνος, η καταστολή της ελευθερίας του Τύπου και η πολιτική παρέμβαση έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Ανάλογη στάση έχει υιοθετήσει και το ιρλανδικό RTÉ, το οποίο ανακοίνωσε ότι η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision «δεδομένης της συνεχιζόμενης και τρομακτικής απώλειας στη Γάζα» και των στοχευμένων επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων. Το RTÉ διευκρίνισε πάντως ότι η οριστική του απόφαση θα ληφθεί μόλις ξεκαθαριστείι η στάση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Αντίστοιχες ανησυχίες έχουν εκφράσει και άλλοι φορείς. Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Σλοβενίας, RTVSLO, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει μόνο εάν δεν λάβει μέρος το Ισραήλ, ενώ στη Φινλανδία και στη Σουηδία οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε επαφή με την EBU. Στην Ισπανία, ο υπουργός Πολιτισμού Ernest Urtasun τόνισε ότι η χώρα «δεν μπορεί να ομαλοποιήσει» τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ ο πρωθυπουργός Pedro Sánchez έχει ήδη ζητήσει την αποβολή του Ισραήλ, όπως συνέβη και με τη Ρωσία το 2022.

Την Παρασκευή, ο Ιρλανδός μουσικός και συνθέτης Phil Coulter, δημιουργός του βρετανικού νικητήριου τραγουδιού «Puppet on a String» το 1967, κάλεσε το BBC να ακολουθήσει την Ιρλανδία, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ιρλανδία είναι αηδιασμένοι από αυτό που συμβαίνει στη Γάζα». Το BBC, που εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό, μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να σχολιάσει.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, που διοργανώνει τον διαγωνισμό, ανακοίνωσε μέσω του διευθυντή Martin Green ότι «κατανοεί τις ανησυχίες γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή» και βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα μέλη της. «Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει αν θέλει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση», τόνισε ο ίδιος.

Η Eurovision του 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο, μετά τη φετινή νίκη του Αυστριακού τραγουδιστή JJ. Το γεγονός παραμένει το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεοπτικό θέαμα στον κόσμο, με περισσότερους από 160 εκατομμύρια θεατές, όμως οι γεωπολιτικές εντάσεις θέτουν σε δοκιμασία την εικόνα της διοργάνωσης ως «apolitic» θεσμού.

Παρά τις αντιδράσεις, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, έχει ήδη δηλώσει ότι θα συμμετάσχει.

