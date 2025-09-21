«The Summer I Turned Pretty»: Γιατί οι millennials έπαθαν φρενίτιδα με το teen drama;

Πώς κατάφερε το The Summer I Turned Pretty να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο

Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στο TikTok και να μην μου βγάλει στην αρχική ένα βίντεο από τη σειρά «The Summer I Turned Pretty» του Prime Video. Ήταν το μεγάλο φινάλε της τρίτης και τελευταίας σεζόν βέβαια, εξού και το hype. Αλλά πραγματικά, μου έκανε εντύπωση που τόσες γυναίκες μαζεμένες, παρακολουθούσαν εκσαστιασμένες το love story των πρωταγωνιστών. Το teen drama έγινε, βασικά, παγκόσμιο φαινόμενο, με την υπόθεσή του να εστιάζει σε ένα ερωτικό τρίγωνο.

Το πώς και το γιατί, ακολουθεί παρακάτω. Διότι αξίζει να σημειωθεί πρώτα, πως με επίσημη ανακοίνωση το The Summer I Turned Pretty θα γράψει τελικά τον επίλογό του με μία ταινία. Η Τζένι Χαν, συγγραφέας των μυθιστορημάτων στα οποία βασίστηκε η ρομαντική σειρά, θα αναλάβει σενάριο και σκηνοθεσία. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν αποκαλύφθηκαν, παρά μόνο πως αυτό που θα δούμε θα αποτελέσει το τελικό κεφάλαιο του ταξιδιού της Μπέλι.

Στην τρίτη και τελευταία σεζόν του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου του Prime Video, η Μπέλι μπαίνει σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι - πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον πρώην αρραβωνιαστικό της Τζερεμάια και τον αδερφό του, Κόναρντ. Ακόμα κι αν δεν έχεις δει το The Summer I Turned Pretty, στο TikTok έχει ένα σωρό βίντεο για την τελική της επιλογή. Αλλά αν θέλεις να δεις τη σειρά, μην κάνεις spoil στον εαυτό σου.

Από ρομάντζο του καλοκαιριού, σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο

Η δραματική σειρά έκανε πρεμιέρα το 2022 και ουσιαστικά ακολουθεί το ερωτικό τρίγωνο της Μπέλι με δύο αδερφούς. Το The Summer I Turned Pretty εξελίχθηκε σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς, με ένα αφοσιωμένο κοινό που χωρίστηκε σε στρατόπεδα: #teamConrad και #teamJeremiah. Αρκεί μόνο να αναφερθεί πως τα δύο πρώτα επεισόδια της τρίτης και τελευταίας σεζόν συγκέντρωσαν 25 εκατομμύρια θεατές, δηλαδή τριπλάσιο κοινό σε σχέση με την πρεμιέρα της σειράς.

Η δημοτικότητα της σειράς βέβαια, δεν είχε μόνο θετική ανταπόκριση, αλλά και ορισμένες αρνητικές συνέπειες: οι πρωταγωνιστές έγιναν στόχος λεκτικής κακοποίησης στα social media, γεγονός που οδήγησε την Τζένι Χαν να παρακαλέσει τους θαυμαστές να συμπεριφέρονται με ευγένεια στο διαδίκτυο.

Στο μεταξύ, αν και το The Summer I Turned Pretty είναι teen drama, δύσκολα θα βρει κανείς γυναίκα που να ανήκει στη γενιά των millennials που δεν την έχει παρακολουθήσει. Ωστόσο πώς εξηγείται μια εφηβική σειρά να προκαλεί τέτοια φρενίτιδα σε όλες τις ηλικίες; Σε αυτό το ερώτημα προσπάθησε να απαντήσει ο Guardian.

Imdb / The Summer I Turned Pretty

Όπως γράφει, για να καταλάβει κανείς γιατί την παρακολουθούν φανατικά τόσες γυναίκες, αρκεί να κοιτάξει την ίδια της την πλοκή. Κατά βάση όμως, ένα μεγάλο μέρος της απήχησης της σειράς κρύβεται στη νοσταλγία. Τα βιβλία της Χαν κυκλοφόρησαν μεταξύ 2009 και 2011, και η μεταφορά στην οθόνη έφερε άρωμα της δεκαετίας του 2000. Οι δυναμικές των χαρακτήρων θυμίζουν τα εφηβικά δράματα και ρομάντζα με τα οποία μεγάλωσαν οι millennials -τότε που η «ταύτιση» με έναν χαρακτήρα ή «ομάδα» αποτελούσε σχεδόν δήλωση ταυτότητας. Για παράδειγμα, το είδαμε να συμβαίνει με το Twilight ή πιο παλιά με το One Tree Hill (#teamLucas και #teamNathan).

Επιπλέον, το The Summer I Turned Pretty εκμεταλλεύεται πλήρως τη δημοτικότητα του αποκαλούμενου “sad girl” soundtrack, (μια κατηγορία μουσικής, δηλαδή, που εκφράζει έντονα συναισθήματα λύπης και μελαγχολίας) που πλέον θεωρείται αυτόνομο είδος. Έχει χρησιμοποιήσει πάνω από 20 τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ, αλλά και κομμάτια των Ολίβια Ροντρίγκο, Φοίβη Μπρίτζερς κ.α.. Στο YouTube και στο TikTok, οι θαυμαστές δημιουργούν βίντεο-μοντάζ με τις πιο συναισθηματικές μπαλάντες της Σουίφτ. Το παράδοξο είναι πως αυτό συμβαίνει και με ελληνικά τραγούδια.

«Ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο»

«Πιστεύω ότι οι millennials έχουν μαγευτεί από το The Summer I Turned Pretty επειδή μας θυμίζει τόσες πολλές υπέροχες ιστορίες αγάπης που βλέπαμε όσο μεγαλώναμε», εξηγεί η Έμμα Λάιμαρ, 32χρονη επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου που ανεβάζει συχνά βίντεο για τη σειρά στο TikTok.

«Δεν πρόκειται απλώς για έναν εφηβικό ρομαντισμό, αλλά λειτουργεί ως μια υπενθύμιση του πρώτου μας έρωτα και τα νοσταλγικά καλοκαιριά μας. Με ένα μόνο επεισόδιο την εβδομάδα, η προσμονή και η ανάλυση του κάθε επεισοδίου στις ομαδικές συνομιλίες δημιουργούν μια αίσθηση κοινότητας και νοσταλγίας, όπως τότε που βλέπαμε τις αγαπημένες μας σειρές στα '90s και τα ‘00s».

Άλλοι, πάλι, αποδίδουν την επιτυχία στο ταλέντο της Τζένι Χαν, να δημιουργεί χαρακτήρες ανδρών που ενδεχομένως θα θέλαμε όλοι να έχουμε σε αυτή την ηλικία. Το The Summer I Turned Pretty στριμάρει στο Prime Video, αλλά υπάρχει πάντα η επιλογή να διαβάσεις και τα μυθιστορήματα.