Γιατί δύο πρωταγωνιστές της σειράς "The Summer I Turned Pretty" δέχονται διαδικτυακή κακοποίηση;

Μέλη της σειράς ζητούν από τους θεατές να σταματήσουν κάθε μορφή εκφοβισμόυ

Η τρίτη και τελευταία σεζόν της σειράς του Amazon Prime Video, The Summer I Turned Pretty, έχει προκαλέσει έντονα συναισθήματα και συγκρούσεις μεταξύ των θεατών, όσο οδεύει προς το μεγάλο φινάλε. Ωστόσο, τα μέλη της σειράς, ζητούν τώρα από τους θαυμαστές, να μην ξεπερνούν τα όρια, αφού δύο πρωταγωνίστριες δέχονται κακοποιητικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Η Τζέννυ Χαν, συγγραφέας του βιβλίου που συνυπογράφει και το σενάριο της σειράς, δήλωσε: «Ξέρω ότι οι θαυμαστές της σειράς είναι παθιασμένοι και κανείς δεν έχει κακή πρόθεση. Όμως, ακόμη και ως αστείο, το να αναρτώνται εικόνες με γυναίκες να δέχονται χαστούκια ή να πνίγονται δεν είναι αστείο».

Όπως γράφει το BBC, στόχος των επιθέσεων έχουν γίνει η Λόλα Τουνγκ, που υποδύεται την Μπέλι, και ο Γκάβιν Κασαλένιο, που παίζει τον Τζερεμάια, τον αρραβωνιαστικό της Μπέλι στη σειρά. Πολλοί φαν επιθυμούν να δουν τη Μπέλι να καταλήγει με τον Κόνραντ, αδελφό και ρομαντικό αντίπαλο του Τζερεμάια, κάτι που έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των θαυμαστών. Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο TikTok αναφέρεται: «Η σειρά δεν είναι πραγματική, αλλά οι άνθρωποι που παίζουν τους χαρακτήρες είναι».

Η προειδοποίηση αυτή δεν είναι η μοναδική. Τον προηγούμενο μήνα, ζητήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό να «κρατήσει ευγενικό το επίπεδο της συζήτησης αυτό το καλοκαίρι», αποφεύγοντας κάθε μορφή εκφοβισμού.

Σε συνέντευξή του στους New York Times την περασμένη εβδομάδα, ο Γκάβιν Κασαλένιο ρωτήθηκε πώς νιώθει που υποδύεται «έναν από τους πιο μισητούς τηλεοπτικούς συντρόφους στο διαδίκτυο». Ο ηθοποιός απάντησε ότι είναι ενήμερος πως πολλοί θεατές «έχουν την τάση να τον αντιπαθούν». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί το Instagram: «Οπότε στην πραγματικότητα δεν βλέπω και τόσο πολύ το μίσος. Βλέπω μόνο αστεία memes που μου στέλνει η αδερφή μου».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως πρόκειται για μια φανταστική ιστορία — και επίσης ότι δεν είμαι εγώ. Δεν πιστεύω πως υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μπορεί να κουβαλήσει τόση συναισθηματική αρνητικότητα όσο αυτή που προκαλούν τέτοια περιστατικά. Και νομίζω ότι η Amazon έκανε καλά που επενέβη και είπε "όχι στον εκφοβισμό". Αν και, στην πράξη, δεν πάει και τόσο καλά».

Το περιοδικό Rolling Stone, σε σχετικό ρεπορτάζ για τις δηλώσεις της Τζένι Χαν, χαρακτήρισε την κακοποίηση που δέχεται το καστ «ακραία», σημειώνοντας ότι οι διαμάχες των θαυμαστών έχουν γίνει «όλο και πιο έντονες, παρανοϊκές και σχεδόν ψυχωτικές με κάθε καινούργιο επεισόδιο».

Τα επεισόδια της σειράς κυκλοφορούν κάθε Τετάρτη, και οι θεατές περιμένουν με κομμένη την ανάσα τα τελευταία τρία, για να δουν αν η Μπέλι θα καταλήξει με τον Τζερεμάια, τον Κόνραντ ή... κανέναν από τους δύο.

Η συγγραφέας Τζένι Χαν, η οποία συνυπογράφει το σενάριο του φινάλε, έχει προειδοποιήσει το κοινό να μην περιμένει απαραίτητα το ίδιο τέλος με εκείνο των βιβλίων, στα οποία η Μπέλι επέλεγε τον Κόνραντ.