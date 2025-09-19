Να με λες μαμά: Είδαμε το πρώτο επεισόδιο της νέας συγκλονιστικής σειράς του Alpha και αλήθεια, πρέπει να το δεις και εσύ

Αυτή τη σεζόν, ο Alpha μας δίνει την καλύτερη αφορμή να ανοίξουμε (ξανά) την τηλεόρασή μας. Η νέα κοινωνική - δραματική σειρά, “Να με λες μαμά”, με κεντρικό θέμα την παιδική κακοποίηση θα σε (μας) καθηλώσει. Το JennyGr βρέθηκε στην avant-première - λίγο πριν την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Είμαι σίγουρη πως όλο το καλοκαίρι κάπου πήρε το μάτι σου το trailer της νέας σειράς του Alpha με τίτλο «Να με λες μαμά», με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Κίτσου και την - μόλις - 9 ετών Ναυσικά Κοκοτά. Αν όχι, πολύ σύντομα θα τη δεις στην τηλεόραση, αφού η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Και όχι, δεν πρόκειται για ακόμα μία σειρά της ελληνικής μυθοπλασίας, αλλά για «τη» σειρά, που θίγει ένα από τα πιο ευαίσθητα, σκοτεινά και, δυστυχώς, όχι τόσο προβεβλημένα θέματα της κοινωνίας: την παιδική κακοποίηση. Μια ιστορία που θα σε αγγίξει βαθιά, φέρνοντας δάκρυα - θλίψης, συγκίνησης, χαράς, ανακούφισης και τούμπαλιν - στα μάτια σου.

Το JennyGr παρευρέθηκε στην avant-première της κοινωνικής - δραματικής σειράς του Alpha στο Cinobo, και παρακολούθησε το πρώτο - καθηλωτικό (και δεν είναι spoiler) - επεισόδιο μαζί με τους πρωταγωνιστές. Τα πρώτα 70 λεπτά ήταν υπεραρκετά για να καταλήξω στο εξής συμπέρασμα: αν πρόκειται να δεις μόνο μία σειρά φέτος, αυτή πρέπει να είναι σίγουρα το «Να με λες μαμά». Συγκλονιστικές ερμηνείες, ταλαντούχοι ηθοποιοί, εντυπωσιακά εξωτερικά γυρίσματα και γενικώς, αρτιότητα στην κάθε λεπτομέρεια. Δεν γίνεται όμως, να μην σταθούμε στην πλοκή, που φέρνει στην επιφάνεια την σκληρή αλήθεια για την παιδική κακοποίηση και περνά ηχηρά μηνύματα.

Γιατί να δεις τη νέα σειρά του Alpha «Να με λες μαμά»

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου) είναι ορνιθολόγος στο επάγγελμα και έχει επιλέξει να ζει σε μια επαρχιακή πόλη - μακριά από την Αθήνα και την οικογένειά της. Η δουλειά της είναι στον υγρότοπο και στο πλαίσιο της ξενάγησης ενός σχολείου γνωρίζει την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά). Η μικρή την προσεγγίζει με τον πιο γλυκό και αθώο τρόπο, κάνοντάς τη να αναθεωρήσει την άποψη που είχε μέχρι τότε για τα παιδιά. Όταν, δε, καταλαβαίνει πως η Ιωάννα κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό της, μετατρέπεται σε φύλακα άγγελό της, που προσπαθεί να την προστατέψει και συνάμα να τη «σώσει» από τους ίδιους τους γονείς της.

Συνδετικός κρίκος αυτής της σχέσης δεν είναι το αίμα, αλλά η αυθεντική, ανιδιοτελής και ατέρμονη αγάπη. Η ιστορία της Ιωάννας της «ξυπνά» αναμνήσεις. Η Ξένια γίνεται η μαμά που η Ιωάννα πάντα ευχόταν να έχει: μία μαμά που θα την αγαπάει, θα τη φροντίζει και θα μοιράζεται μαζί της τον χρόνο της. Τα αυτονόητα, δηλαδή, που για πολλά παιδιά - μέχρι και σήμερα - δεν είναι δεδομένα. Και οι δύο εξίσου συγκινητικές, εξίσου υπέροχες. Σε αυτό το σημείο, να αναφερθώ στον εξαιρετικό Ιβάν Σβιτάιλο - ο οποίος υποδύεται τον Τόλη, πατριό της μικρής Ιωάννας, που την κακοποιεί σωματικά και ψυχολογικά, όπως είδαμε στο πρώτο επεισόδιο. Όσο κι αν ο ρόλος του προκαλεί απέχθεια στον τηλεθεατή, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο του.

Η νέα σειρά του Alpha «Να με λες μαμά» βουτάει στα μαύρα νερά της κοινωνίας, φέρνοντας στην επιφάνεια συμπεριφορές, που συνήθως σχεδόν όλοι γνωρίζουν, όμως σχεδόν κανένας δεν μιλάει. Αληθινή, αφοπλιστικά ειλικρινής, βαθιά συγκινητική, ξεδιπλώνει με τόλμη και γενναιότητα τις σκοτεινές πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και υμνεί τη μητρική σύνδεση - χωρίς να υπάρχει ο δεσμός του αίματος. Το «Να μες λες μαμά» δεν είναι απλώς μια ακόμη τηλεοπτική παραγωγή - είναι μια φωνή που «σπάει» τη σιωπή, μια πρόκληση να δούμε κατάματα όσα κρύβονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Το πρώτο επεισόδιο μας «κέρδισε» και αναμένουμε τη συνέχεια. Εξαίσια δουλειά από την αρχή ως το τέλος της. Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά.

Info:

Πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Περιγραφή:

Η Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου) έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά), ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει.

Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός. Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;

