Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ντέιβιντ Τένναντ, ένα από τα... θύματα

Ο Τζακ Θορν άφησε πίσω την επιτυχία του Adolescence (διαθέσιμο στο Netflix) και εστίασε στη νέα δραματική σειρά, βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Φέρει την ονομασία The Hack και αφορά το εύρος των τηλεφωνικών υποκλοπών στη κυριακάτικη ταμπλόιντ News of the World, που αποκάλυψε ο ερευνητικός δημοσιογράφος της Guardian, Νικ Ντέιβις. Θα τον υποδυθεί ο Ντέιβιντ Τένναντ, που μας έχει χαρίσει και μια υπέροχη ερμηνεία στο Broadchurch.

Όπως είπε ο Τζακ Θορν στο Today του BBC Radio 4 «νόμιζα πως γνώριζα αυτή την υπόθεση. Πίστευα ότι επρόκειτο απλώς για μια ιστορία δημοσιογράφων που παραφέρονταν. Πίστευα ότι εκεί άρχιζε και τελείωνε. Όμως στην πραγματικότητα, όταν κοιτάξεις πιο βαθιά, καταλαβαίνεις πως είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είναι μια προβληματική σχέση ανάμεσα στον Τύπο, την πολιτική και την αστυνομία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τη σειρά είναι να ξεδιπλώσουμε και να αναδείξουμε αυτές τις λεπτομέρειες».

Για την ιστορία, η News of the World έκλεισε το 2011, μετά τις αποκαλύψεις πως δημοσιογράφοι της είχαν χακάρει τηλέφωνα δημόσιων προσώπων, προκειμένου να εξασφαλίσουν σε αποκλειστικές ειδήσεις. Ο Ντέιβις δημοσίευσε μια σειρά από αποκαλυπτικά ρεπορτάζ στη διάρκεια του σκανδάλου, όμως η δημόσια κατακραυγή κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό πως είχαν παραβιαστεί και τα φωνητικά μηνύματα της δολοφονημένης μαθήτριας Milly Dowler, γεγονός που είχε δώσει στους γονείς της ψεύτικες ελπίδες ότι ήταν ακόμα ζωντανή.

Για την τηλεοπτική εκδοχή του σκανδάλου από το ITV, ο Τζακ Θορν συνεργάστηκε με μέλη της ίδιας δημιουργικής ομάδας που υπέγραψε την επιτυχημένη σειρά Mr Bates vs The Post Office. «Η βασική διαφορά μεταξύ αυτής της σειράς και του Mr Bates, που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι πως εκείνη η ιστορία αφορούσε την αδυναμία της δημοσιογραφίας να αποκτήσει πραγματική επιρροή. Παρά τις προσπάθειες πολλών, η υπόθεση δεν συγκίνησε ευρέως το κοινό μέχρι να προβληθεί ως τηλεοπτικό δράμα».

Επί της ουσίας, το The Hack αφηγείται την υπόθεση μέσα από δύο παράλληλες οπτικές: αυτή του δημοσιογράφου Νικ Ντέιβις και εκείνη του αστυνομικού ντετέκτιβ Ντέιβ Κουκ, ο οποίος ερευνούσε τη δολοφονία του ιδιωτικού ντετέκτιβ Ντάνιελ Μόργκαν - υπόθεση που συνδέθηκε με παρασκηνιακές διασυνδέσεις μεταξύ αστυνομίας, μέσων και ιδιωτικών ερευνητών.

Στο μεταξύ, ο Ντέιβιντ Τένναντ που πρωταγωνιστεί, είναι στην πραγματικότητα ένα από χιλιάδες πρόσωπα που είχαν χακάρει οι δημοσιογράφοι. Αυτά τα πρόσωπα κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον εκδοτικό όμιλο News Group Newspapers, ο οποίος εξέδιδε τη News of the World, για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των υποκλοπών.