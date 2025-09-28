Τα Φαντάσματα: Είδαμε την πρεμιέρα της νέας σειράς του Star και, θυμηθήκαμε τι σημαίνει κωμωδία

Αυτή τη σειρά δεν πρέπει να τη χάσεις! Πρεμιέρα απόψε (28/9), στις 21:00 στο Star.

Η καινούργια σεζόν έχει ξεκινήσει και επίσημα, με τα περισσότερα προγράμματα να βρίσκονται στον αέρα. Τις προηγούμενες ημέρες, σχεδόν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί παρουσίασαν τις νέες σειρές τους, δίνοντάς μας μια γεύση απ’ όσα θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στην εκπνοή της εβδομάδας, το Star φυλάει τη μεγαλύτερη έκπληξη για τους τηλεθεατές, καθώς απόψε, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, κάνει πρεμιέρα η νέα κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα».

Η επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC «Ghosts», που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, έρχεται τώρα και στην Ελλάδα, με έναν και μοναδικό στόχο: να προκαλέσει άφθονο γέλιο. Το JennyGr βρέθηκε στην avant-premiere που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εικοσιτετράωρα και σε αυτό το άρθρο θα διαβάσεις όσα πρέπει να γνωρίζεις για την πιο «τρομακτική» #not σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Γιατί να δεις τη νέα κωμική σειρά του Star «Τα Φαντάσματα»

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την εποχή: ένα ζευγάρι αναζητά να νοικιάσει σπίτι στην Αθήνα του 2025. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο task είναι αυτό. Ξαφνικά, χτυπάει το τηλέφωνο της πρωταγωνίστριας (Μαρίνα) και ο συμβολαιογράφος την ενημερώνει πως μόλις κληρονόμησε το αρχοντικό μιας μακρινής θείας της στην Κηφισιά. Στη θέαση του τεράστιου και εντυπωσιακού κτιρίου, η Μαρίνα και ο Χάρης ξεκινούν να κάνουν όνειρα και σχέδια για τη ζωή τους από εδώ και πέρα. Το σπίτι, ναι μεν είναι παλιό και χρειάζεται επισκευές, όμως και οι δύο έχουν τη διάθεση να αφιερώσουν χρόνο και να ξοδέψουν χρήματα για να το φτιάξουν, αλλάζοντας ριζικά τη ζωή τους. Από τις πολυκατοικίες στο κέντρο της πρωτεύουσας μετακομίζουν σε ένα σπίτι μέσα στο πράσινο και… τότε είναι που αρχίζουν τα αληθινά προβλήματα.

Μπορεί φαινομενικά οι μόνες δυσκολίες να αφορούν στην ανακαίνιση και στην επιδιόρθωση των βλαβών, ωστόσο αυτό που δεν γνωρίζει το ζευγάρι, είναι πως το σπίτι είναι... στοιχειωμένο. Πριν προλάβεις να σκεφτείς τρομακτικές φάτσες, ιστούς από αράχνες και ερείπια, να σε ενημερώσουμε πως αυτά τα φαντάσματα δεν έχουν καμία σχέση με τα σενάριά σου. Είναι θεότρελα και προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές εποχές. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Από την επανάσταση του ‘21 μέχρι τη σύγχρονη ιστορία, αυτό το αρχοντικό στα βόρεια προάστια φιλοξενεί φαντάσματα από διάφορες χρονικές περιόδους. Καθένα από αυτά μοναδικό, όλα μαζί απίθανα.

Αν αυτή τη σεζόν έχεις ανάγκη από μια κωμωδία, που θα σε κάνει να γελάσεις με την ψυχή σου και να δεις από μια άλλη οπτική τα πράγματα - ίσως αυτή των φαντασμάτων - αν όχι να μεταφερθείς σε έναν μεταφυσικό κόσμο, τότε η επιλογή είναι μονόδρομος. Αυτά τα «Φαντάσματα» θα σου κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά, βάζοντάς σε μέσα σε μια χρονομηχανή. Έξυπνο σενάριο, μοναδικές ερμηνείες από ταλαντούχος ηθοποιούς και εξαιρετική σκηνοθεσία, που σε «βάζει» αμέσως στο νόημα της σειράς. Το αστείρευτο χιούμορ και η προσθήκη επίκαιρων ατακών είναι δύο από τα πράγματα που απόλαυσα, παρακολουθώντας την πρεμιέρα στο press event.

Για το τέλος, άφησα τους ηθοποιούς. Ο Ορφέας Αυγουστίδης - μετά από μια χρονιά τηλεοπτικής παύσης - επιστρέφει στην τηλεόραση ανανεωμένος, με έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, που σίγουρα έχει πολλά να δώσει. Από την άλλη, η Έλλη Τρίγγου, η οποία ξεχώρισε ως Ασημίνα στις «Άγριες Μέλισσες» και τώρα υποδύεται τη Μαρίνα, αποτελεί τρανή απόδειξη πως τα καταφέρνει εξίσου καλά και στην κωμωδία, επιβεβαιώνοντας πως το ταλέντο δεν κάνει διακρίσεις. Στους ρόλους των φαντασμάτων οι Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης. Όλοι υπέροχοι, όλοι απολαυστικοί.

Απόψε το βράδυ, λοιπόν, το πρόγραμμα έχει «Τα Φαντάσματα». Κάτσε αναπαυτικά στον καναπέ σου και ετοιμάσου και ένα διασκεδαστικό ταξίδι στον κόσμο τους, που δεν έχει προηγούμενο. Εύχομαι μόνο μην σε… στοιχειώσουν.

«Τα Φαντάσματα», Πρεμιέρα Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 21:00

Συντελεστές σειράς:

Σενάριο: Λευτέρης Παπαπέτρου

Σκηνοθεσία: Αμαλία Γιαννίκου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions

Υπόθεση:

Ο Χάρης κι η Μαρίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται.

Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό. Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις...

Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο! Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού!

Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

