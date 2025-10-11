Queen: To πιο δημοφιλές ροκ συγκρότημα του 21ου αιώνα

Η PPL ανέδειξε τους Queen ως το πιο δημοφιλές ροκ συγκρότημα του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή την Εθνική Ημέρα Άλμπουμ 2025.

Οι Queen συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, καθώς αναδείχθηκαν το πιο δημοφιλές ροκ συγκρότημα του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της PPL (Phonographic Performance Limited). Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Ημέρας Άλμπουμ 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική τους παραμένει πιο ζωντανή από ποτέ.

Η PPL, που είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση της χρήσης ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τους δημόσιους χώρους του Ηνωμένου Βασιλείου, συνέταξε τη λίστα βασισμένη σε εκτενή δεδομένα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι Queen έχουν συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δευτερόλεπτα αναπαραγωγής – το ισοδύναμο με 12,5 χρόνια συνεχούς μετάδοσης μέσα στον 21ο αιώνα.

Ο θρυλικός κιθαρίστας Brian May, σχολιάζοντας τη διάκριση, δήλωσε συγκινημένος:

«Εκπληκτική είδηση! Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα σημαντικότερα έργα των Queen δημιουργήθηκαν τον 20ό αιώνα, είναι απίστευτο να κατακτάμε την πρώτη θέση στον 21ο. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους θαυμαστές μας.»

Το πιο δημοφιλές τραγούδι των Queen, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι το “A Kind Of Magic” του 1986 — ένα κομμάτι που έφτασε στο νούμερο 3 των βρετανικών charts και παραμένει ένας διαχρονικός ύμνος για όλες τις γενιές. Ακολουθούν τα “I Want To Break Free”, “Don’t Stop Me Now”, “Radio Ga Ga” και “Somebody To Love”, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση της μπάντας σε διαφορετικά μουσικά είδη και εποχές.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική αναγνώριση και τον εορτασμό της 50ής επετείου του εμβληματικού άλμπουμ “A Night At The Opera”, το συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας επανέκδοσης σε βινύλιο, τιμώντας το πρώτο τους άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα των βρετανικών charts.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PPL, Peter Leathem OBE, τόνισε:

«Αυτό το διάγραμμα δείχνει πως η ροκ μουσική εξακολουθεί να ευδοκιμεί στα βρετανικά ραδιόφωνα. Συγχαρητήρια στους Queen για αυτή τη σπουδαία διάκριση σε μια τόσο σημαντική χρονιά για την καριέρα τους.»

Στη λίστα με τους δέκα πιο δημοφιλείς ροκ καλλιτέχνες του 21ου αιώνα, ακολουθούν ο David Bowie στη δεύτερη θέση και οι U2 στην τρίτη, ενώ στη δεκάδα βρίσκονται επίσης οι Oasis, Fleetwood Mac, Stereophonics, The Rolling Stones, The Police, The Killers και Kings of Leon.

Η επιτυχία των Queen αποδεικνύει πως η μουσική τους δεν περιορίζεται από τον χρόνο. Με έναν κατάλογο που περιλαμβάνει ροκ ύμνους, μπαλάντες και πειραματικά αριστουργήματα, η κληρονομιά τους παραμένει ακατάβλητη — ένα ζωντανό σύμβολο της δύναμης της μουσικής να ενώνει γενιές.

Οι 10 πιο πολυπαιγμένοι ροκ καλλιτέχνες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον 21ο αιώνα (σύμφωνα με τα στοιχεία της PPL):

1. Queen

2. David Bowie

3. U2

4. Oasis

5. Fleetwood Mac

6. Stereophonics

7. The Rolling Stones

8. The Police

9. The Killers

10. Kings of Leon

Οι 5 πιο πολυπαιγμένες ηχογραφήσεις των Queen στο βρετανικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση του 21ου αιώνα:

1. A Kind Of Magic

2. I Want To Break Free

3. Don't Stop Me Now

4. Radio Ga Ga

5. Somebody To Love

