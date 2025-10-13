The Lost Station Girls: Σε αυτή τη σειρά δεν θα πατήσεις ούτε μία φορά pause

Ένα γαλλικό αστυνομικό δράμα που δεν χάνεται

Το “The Lost Station Girls” είναι από τις σειρές που ανυπομονούσα να δω αυτόν τον μήνα. Αφιέρωσα ένα Σαββατοκύριακο για να την ολοκληρώσω και πλέον μπορώ να γράψω πως είναι από τις πολύ καλές του Disney+. Είναι γαλλική σειρά, βασισμένη σε αληθινή ιστορία και απόλυτα συγκλονιστική, που αν μη τι άλλο το καταλαβαίνεις και από τον τίτλο. Τίποτα καλό δεν προμηνύεται όταν πρόκειται για κορίτσια που έχουν εξαφανιστεί. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε την Καμίλ Ραζά, που οι περισσότεροι την γνωρίσαμε από το Emily in Paris και αλήθεια της ταιριάζει το δράμα.

Η σειρά ακολουθεί την πραγματική εξαφάνιση μίας έφηβης και τη δολοφονία πέντε γυναικών, που έλαβαν χώρα στη νότια Γαλλία μεταξύ 1995 και 2001. Οι διάλογοι είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά τα υπόλοιπα με τα οποία καταπιάνεται το The Lost Station Girls είναι πέρα για πέρα αληθινά.

Ουσιαστικά πλέκει ένα αφήγημα γεμάτο αγωνία, με όχι εντυπωσιακές αποκαλύψεις ή ανατροπές, αλλά με μία διαρκή αίσθηση αδικίας και βίας κατά των γυναικών. Ο στόχος δεν είναι να βρεθεί ένας ένοχος, αλλά να κάνει μια υπενθύμιση του πόσο ριζωμένη είναι η βία όλα τα χρόνια.

Disney+

Τι βλέπουμε στο The Lost Station Girls του Disney+

Η σειρά ξεκινά όταν μια έφηβη εξαφανίζεται και τρεις νεαρές γυναίκες βρίσκονται βάναυσα δολοφονημένες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Περπινιάν. Τα πρόσωπά τους κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, με τους τίτλους να γράφουν «Τα Χαμένα Κορίτσια του Σταθμού».

Η ντετέκτιβ Φλορές Ρομπέν είναι εκείνη που καλείται να ερευνήσει τη πρώτη δολοφονία, αυτή της Λεϊλά Σακίρ. Δεν φανταζόταν, βέβαια, πως αυτή η υπόθεση και όλα όσα ακολούθησαν στην πορεία, θα την οδηγούσε σε ένα κυνήγι μαγισσών για είκοσι χρόνια. Σε ένα αμιγώς ανδροκρατούμενο χώρο, η Ρομπέν είναι η μόνη που αφοσιώνεται στην έρευνα. Με τα χρόνια να παιρνούν και να εντοπίζονται κι άλλες δολοφονημένες γυναίκες, η εξαντλημένη ομάδα παρατά την έρευνα, αλλά όχι και εκείνη. Έχει τρομερό ενδιαφέρον στη σειρά το πώς κατάφερε να αποσπάσει την ομολογία του δράστη, μπαίνοντας ουσιαστικά στον “κόσμο” του.

Το The Lost Station Girls είναι μια ιστορία για τη βία κατά των γυναικών. Δεν εστιάζει στο ποιος, αλλά επικεντρώνεται εξίσου στο “γιατί” και στις σοβαρές συνέπειες αυτών των εγκλημάτων. Στο πώς μία πράξη βίας καταστρέφει οριστικά και αμετάκλητα τις ζωές των οικογενειών των θυμάτων, που μένουν πίσω προσπαθώντας να διαχειριστούν το τεράστιο βάρος της απώλειας. Είναι αναμφίβολα από τις σειρές που αξίζει να δει κανείς - ειδικά όσοι αγαπούν να βλέπουν αληθινές ιστορίες εγκλημάτων.