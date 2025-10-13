Bridgerton: Το Netflix έδωσε τις ημερομηνίες κυκλοφορίας της 4ης σεζόν. Έρχεται πιο σύντομα απ' όσο πιστεύαμε

Μαζί και ένα teaser για να πάρουμε μια μικρή γεύση

Με τη νέα χρονιά έρχεται η τέταρτη σεζόν του Bridgerton στο Netflix. Τα οκτώ επεισόδια που θα χωριστούν σε δύο μέρη, όπως συνέβη και με την προηγούμενη σεζόν, θα καταπιαστούν με το νέο ειδύλλιο της σειράς: του αμετανόητου εργένη Μπένεντικτ Μπρίτζερτον και της Σόφι Μπέκετ. Το εν λόγω ειδύλλιο βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της Τζούλια Κουίν «An Offer From a Gentleman» (εδώ έχει μεταφραστεί ως «Παραμυθένια Πρόταση»). Αυτή μάλιστα θα είναι η πιο πιστή τηλεοπτική μεταφορά του.

Το Netflix, που έχει κυκλοφορήσει σκόρπιες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, έδωσε τις ημερομηνίες κυκλοφορίας της τέταρτης σεζόν, μαζί με ένα teaser trailer. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2026 και τα υπόλοιπα θα γίνουν διαθέσιμα στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix για τη νέα σεζόν του Bridgerton, η νέα σεζόν «στρέφει την προσοχή της στον μποέμ δεύτερο γιο, τον Μπένεντικτ. Παρά το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι αδερφοί του είναι παντρεμένοι και ευτυχισμένοι, ο Μπένεντικτ δεν δείχνει καμία διάθεση να νοικοκυρευτεί - μέχρι που γνωρίζει μια γοητευτική Κυρία με Ασημένια Μάσκα στο μασκέ πάρτι της μητέρας του».

Tudum / Netflix

Η σειρά με την τέταρτη σεζόν βρίσκεται στη μέση, αφού σύμφωνα με τη σειρά βιβλίων, απομένουν ακόμα τέσσερα αδέρφια για να πρωταγωνιστήσουν στην δική του ιστορία αγάπης. Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει την πέμπτη και την έκτη σεζόν.

Το Bridgerton ανήκει στην κατηγορία των πιο δημοφιλών σειρών στο Netflix. Το πολυαναμενόμενο δεύτερο μέρος του τρίτου κύκλου έριξε αυλαία στο ειδύλλιο της Πενέλοπε Φεδέρινγκτον και του Κόλιν Μπρίτζερτον, αφήνοντας όμως μια γλυκόπικρη γεύση στους συνδρομητές. Ήταν πολλοί εκείνοι που απογοητεύτηκαν με την εξέλιξη, η οποία μπορεί να μη ξέφυγε από τη συνηθισμένη συνταγή -ρομάντζα και ίντριγκες δηλαδή-, υπήρχε όμως η αίσθηση πως σε κάθε νέο επεισόδιο, βάλτωνε.

Για να δούμε αν η επερχόμενη σεζόν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των θεατών.