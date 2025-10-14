Η Κίρα Νάιτλι ξέρει να γυρίζει ταινίες με πλοία, αλλά το The Woman in Cabin 10 ήταν η πιο δύσκολη

Tα γυρίσματα στο σούπερ γιοτ αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων δεν ήταν απλή υπόθεση

Η Κίρα Νάιτλι επέστρεψε με νέα ταινία στο Netflix, μετά τη σειρά, Black Doves. Λέγεται The Woman in Cabin 10, είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ruth Ware και όπως ήταν αναμενόμενο, βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10. Υποδύεται μία δημοσιογράφο της Guardian, η οποία ταξιδεύει με ένα πολυτελές γιοτ για να καλύψει ένα ανάλαφρο ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Ένα βράδυ βλέπει έναν άντρα να πετά το σώμα ενός επιβάτη στη θάλασσα, ωστόσο την ενημερώνουν πως μάλλον δεν συνέβη ποτέ αφού κανένας δεν λείπει από το γιοτ. Εκείνη όμως είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια και να βρει τις απαντήσεις που χρειάζεται. Είναι από τις ταινίες που αξίζει να δεις το Σαββατοκύριακο, αν δεν το έχεις ήδη κάνει.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός ξέρει λίγο πολύ να γυρίζει ταινίες που σχετίζονται με πλοία, πρωταγωνιστούσε σε τρεις ταινίες των Πειρατών της Καραϊβικής, αλλά τα γυρίσματα στο σούπερ γιοτ αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων για την ταινία The Woman in Cabin 10 ήταν πολύ πιο δύσκολα απ΄ όσο περίμενε.

«Μπορείς να καταστρέψεις ένα πειρατικό πλοίο», εξήγησε η Κίρα Νάιτλι σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Decider. «Όμως εδώ δεν έπρεπε να αγγίξεις τίποτα. Τρέξε γιατί κάποιος προσπαθεί να σε σκοτώσει, αλλά μην αγγίζεις τίποτα. Ήταν πραγματικά δύσκολο να μην καταστρέψεις κάτι, και να ξέρεις πως αν σπάσεις οτιδήποτε, θα σου στείλουν λογαριασμό για 200.000 δολάρια».

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Αυστραλός σκηνοθέτης Σάιμον Στόουν, ο οποίος δήλωσε περήφανος στο Decider πως τελικά καμία ζημιά δεν προκλήθηκε στο σούπερ γιοτ. Τουλάχιστον, όχι σημαντικές. «Νομίζω ότι γρατζουνίσαμε λίγο το πάτωμα και χρειάστηκε να πληρώσουμε 1.000 δολάρια για να το γυαλίσουν σε ένα σημείο. Αλλά γενικά τα πήγαμε καλά».

Στο μεταξύ, στην εν λόγω συνέντευξη στο Decider, η Κίρα Νάιτλι κλήθηκε να απαντήσει και για την φωνή της που δανείζει στα Full-Cast Audio Editions του Χάρι Πότερ, και κυρίως στο κατά πόσο γνωρίζει ότι κάποιοι θαυμαστές ζητούν το μποϊκοτάζ λόγω της συνεχιζόμενης εκστρατείας της J.K. Rowling κατά των τρανς ανθρώπων.

Η ηθοποιός απάντησε χαρακτηριστικά πως «δεν το ήξερα αυτό, όχι. Λυπάμαι πολύ. Ξέρετε, νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρξουμε. Κι έχουμε όλοι πολύ διαφορετικές απόψεις. Ελπίζω ότι μπορούμε όλοι να δείξουμε σεβασμό».