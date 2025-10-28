Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Το Come and See (1985) είναι μια ταινία που δεν αντέχεις να δεις δεύτερη φορά.

Λευκορωσία 1943. Οι Γερμανοί ναζί καταστρέφουν ολοσχερώς 618 χωριά καίγοντας ζωντανούς τους κατοίκους τους, κυρίως γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σκοτώθηκαν 2.2 εκατομμύρια Λευκορώσοι και το “Come and See” είναι ένα συγκλονιστικό έπος για αυτές τις φρικαλεότητες των ναζί και αποτελεί μια βίαιη καταδίκη του πολέμου.

Ο πρωταγωνιστής, ο έφηβος Φλόρια, εντάσσεται στον στρατό, με το όνειρο ότι πρόκειται να γίνει ήρωας. Ωστόσο, οι προσδοκίες του καταρρέουν γρήγορα υπό το βάρος των πραγματικών φρικαλεοτήτων του πολέμου.

