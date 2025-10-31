Ένα ταξίδι-αστραπή στην Πόλη του Φωτός, από την κορυφή του Centre Pompidou μέχρι το Grand Palais για την Art Basel, αποκαλύπτοντας πώς η Samsung φέρνει τα αριστουργήματα του κόσμου στο σαλόνι μας, κάνοντας το "Adieu" ένα νέο "Bonjour"

Το Παρίσι δεν είναι απλώς μια πόλη· είναι μια εμπειρία που αλλάζει ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σου. Όταν, όμως, ο σκοπός αυτός συνδυάζει δύο φαινομενικά αντίθετους κόσμους – την αιώνια τέχνη και την τεχνολογία αιχμής – και όλα αυτά πρέπει να συμβούν μέσα σε 24 ώρες, τότε η εμπειρία μετατρέπεται σε μια αξέχαστη περιπέτεια. Αυτή ακριβώς ήταν η πρόσκληση της Samsung: ένα ταξίδι-αστραπή στην καρδιά του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με αφορμή δύο σημαντικά γεγονότα: Μια ιστορική συνεργασία με το εμβληματικό Centre Pompidou και μια δυναμική παρουσία στη σπουδαιότερη έκθεση σύγχρονης τέχνης, την Art Basel Paris.

Το στοίχημα ήταν μεγάλο: Να ζήσουμε το Παρίσι, να αφουγκραστούμε το μέλλον της τέχνης και να επιστρέψουμε, όλα σε ένα 24ωρο. Nailed it.

Θέα από τον τελευταίο όροφο του Centre Pompidou ©Ελένη Μπεζιριάνογλου

"Adieu, Pompidou" ή "Bonjour, Pompidou x Samsung";

Η καρδιά του ταξιδιού μας χτυπούσε στον ρυθμό μιας σημαντικής στιγμής για τον κόσμο της τέχνης. Το Centre Pompidou, το εμβληματικό κτίριο-μύθος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με τους εκτεθειμένους, χρωματιστούς σωλήνες του, ετοιμάζεται να κλείσει τις πόρτες του. Όχι για πάντα, αλλά για πέντε ολόκληρα χρόνια, για μια ανακαίνιση που θα το προετοιμάσει για τις επόμενες γενιές.

Τι γίνεται, όμως, με τους "θησαυρούς" του; Τι γίνεται με τον Καντίνσκι, τη Φρίντα Κάλο, τον Ματίς, τον Πόλοκ; Η τέχνη μπορεί να περιμένει, αλλά δεν πρέπει ποτέ να σιωπά. Εκεί ακριβώς έρχεται η Samsung.

Βρεθήκαμε στον τελευταίο όροφο του Centre Pompidou, όπου έγινε η παρουσίαση της συνεργασίας. Και πρέπει να ομολογήσω, ότι ακόμα και η ίδια η ανακοίνωση δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί τη θέα. Ολόκληρο το Παρίσι, από τον Πύργο του Άιφελ μέχρι τη Σακρ-Κερ, απλωνόταν μπροστά μας σαν ζωντανός πίνακας, λουσμένο στο φως ενός απόλυτα καθαρού ουρανού. Ήταν το τέλειο σκηνικό για να ακούσουμε το σύνθημα: "Adieu, Pompidou, Bonjour, Pompidou x Samsung".

Η Τέχνη συνεχίζει να ζει (ψηφιακά)

Η συνεργασία αυτή είναι ορόσημο. Καθώς το Pompidou ετοιμάζεται να κλείσει, 25 αριστουργήματα από την τεράστια συλλογή του θα βρουν ένα νέο, παγκόσμιο σπίτι: το Samsung Art Store. Από τον Νοέμβριο του 2025, οι χρήστες των Art τηλεοράσεων της Samsung σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να προβάλλουν στο σαλόνι τους μια προσεκτικά επιμελημένη συλλογή που καλύπτει πάνω από έναν αιώνα καλλιτεχνικής καινοτομίας.

Μιλάμε για έργα όπως το "The Frame" (1938) της Frida Kahlo, το "Gelb-Rot-Blau" (1925) του Wassily Kandinsky, το "New York City" (1942) του Piet Mondrian και το "La Tristesse du Roi" (1952) του Henri Matisse, δίπλα σε δημιουργίες των Marc Chagall, Joan Miró και Yves Klein. Η συλλογή αυτή είναι μια ζωντανή μαρτυρία του ρόλου του Pompidou ως αρχείου της σύγχρονης τέχνης.

Samsung The Frame

Αποκλειστική συνέντευξη του JennyGr με την Gaële de Medeiros του Centre Pompidou

Για να καταλάβουμε καλύτερα το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση, μιλήσαμε με την Gaële de Medeiros, Διευθύντρια Επιχειρηματικής και Διεθνούς Ανάπτυξης στο Centre Pompidou.

Από την τεράστια και εμβληματική συλλογή του Pompidou, επιλέξατε 25 αριστουργήματα. Ποιο ήταν το σκεπτικό της επιλογής αυτής; Ποια ιστορία της μοντέρνας τέχνης θελήσατε να αφηγηθείτε στον κόσμο, τώρα που οι πόρτες σας είναι προσωρινά κλειστές;

Η επιλογή ανάμεσα στους θησαυρούς του Centre Pompidou δεν αποτελεί ποτέ εύκολο εγχείρημα. Ωστόσο, για αυτή την πρώτη μας συνεργασία με τη Samsung, θελήσαμε να αναδείξουμε εμβληματικά αριστουργήματα που το κοινό ήδη γνωρίζει και αγαπά, καθώς και έργα που, αν και λιγότερο οικεία στο ευρύ κοινό, είναι εξίσου καθοριστικά για την ιστορία της μοντέρνας τέχνης. Η επιλογή έγινε σε στενή συνεργασία με τη Samsung και αντικατοπτρίζει τον πλούτο και την ποικιλομορφία των συλλογών μας: από τη ζωγραφική, με καλλιτέχνες όπως ο Καντίνσκι και η Φρίντα Κάλο, έως τη γλυπτική με τον Μπρανκούζι, τα διάσημα cut-outs (κομμένα γκουάς) του Ματίς, ή ένα εξαιρετικό κολάζ του Ζαν-Μισέλ Μπασκιά. Όλα μαζί, συνθέτουν ένα ταξίδι στους σπουδαιότερους σταθμούς της μοντέρνας δημιουργίας.

Πέρα από την περίοδο της ανακαίνισης, πώς πιστεύετε ότι ψηφιακές πρωτοβουλίες, όπως η συνεργασία με το Samsung Art Store, θα διαμορφώσουν το μέλλον της εξωστρέφειας των μουσείων; Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα μόνιμο μοντέλο για τον τρόπο που ιδρύματα όπως το Pompidou θα προσεγγίζουν ένα παγκόσμιο κοινό;

Η ψηφιακή καινοτομία αναμφίβολα διαμορφώνει το μέλλον των μουσείων, όπως ακριβώς αναδιαμορφώνει τον τρόπο που όλοι ζούμε, δημιουργούμε και συνδεόμαστε με τον πολιτισμό.

Στο Centre Pompidou, θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον μετασχηματισμό, καθώς επηρεάζει κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας: Aπό τον τρόπο που οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για να δημιουργήσουν και τον τρόπο που η τέχνη μοιράζεται και βιώνεται από το κοινό, μέχρι τον τρόπο που τα μουσεία υλοποιούν τις βασικές τους αποστολές, όπως η έρευνα, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η διαμεσολάβηση. Υπό αυτή την έννοια, το Samsung Art Store αποτελεί ένα παράδειγμα γεμάτο έμπνευση και ουσία. Ανοίγει νέους δρόμους για την προβολή των συλλογών και του οράματός μας σε ένα παγκόσμιο κοινό. Το θεωρούμε μόνο την αρχή: μια ευκαιρία να συνεχίσουμε να δημιουργούμε από κοινού με τη Samsung και να εξερευνούμε μαζί πώς η τεχνολογία μπορεί να φέρει την τέχνη πιο κοντά σε όλους.

Παρίσι, Grand Palais - Art Basel ©Ελένη Μπεζιριάνογλου

Επόμενος σταθμός: Art Basel Paris στο Grand Palais

Αφήνοντας πίσω μας την πανοραμική θέα του Pompidou, ο επόμενος σταθμός μας ήταν το εμβληματικό Grand Palais για την Art Basel Paris. Για όσους ασχολούνται με την τέχνη, η Art Basel είναι η κορυφαία διεθνής έκθεση, ένα σημείο συνάντησης για γκαλερί, καλλιτέχνες και συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση, η δεύτερη στο Παρίσι, ήταν μια έκρηξη δημιουργικότητας. Η ίδια η έκθεση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με έργα που προκαλούσαν, ενέπνεαν και αμφισβητούσαν. Αλλά το επίκεντρο της επίσκεψής μας ήταν το εντυπωσιακό booth της Samsung.

Είναι πίνακας ή τηλεόραση;

Εδώ ήταν που η θεωρία της προηγούμενης παρουσίασης έγινε πράξη. Η Samsung είχε στήσει ένα εικαστικό booth όπου οι τηλεοράσεις The Frame κυριαρχούσαν. Και εδώ βρίσκεται το "μαγικό": Αν δεν άλλαζαν εικόνα μετά από λίγα λεπτά, θα ορκιζόσουν ότι κοιτάς αληθινούς, αυθεντικούς πίνακες ζωγραφικής.

Η ειδική Matte οθόνη εξαλείφει πλήρως τις αντανακλάσεις, ενώ η τεχνολογία Pantone Validated εξασφαλίζει ότι τα χρώματα είναι ακριβώς όπως τα οραματίστηκε ο καλλιτέχνης. Το αποτέλεσμα είναι σουρεαλιστικά ρεαλιστικό. Έργα τέχνης προβάλλονταν με υφή, βάθος και ζωντάνια που σε έκαναν να θες να απλώσεις το χέρι σου να αγγίξεις τον καμβά.

Samsung Art TVs στην Art Basel ©Ελένη Μπεζιριάνογλου

Η Samsung αποκάλυψε εκεί και τη νέα της συλλογή 22 αριστουργημάτων από γκαλερί που συμμετέχουν στην Art Basel Paris 2025, διαθέσιμα πλέον στο Art Store σε 4K. Αυτή η συλλογή φέρνει στο προσκήνιο σύγχρονες καλλιτεχνικές φωνές από την Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, αντικατοπτρίζοντας τις συζητήσεις που διαμορφώνουν την τέχνη σήμερα. Έργα όπως το "Dreams in Giza" του Pascale Marthine Tayou ή τα "The Wait" και "A Day’s Weight" του Ludovic Nkoth, εξερευνούν θέματα μετανάστευσης, ταυτότητας και πολιτισμικής ανταλλαγής.

Όπως δήλωσε ο Clément Delépine, Director της Art Basel Paris, «Με τη δεύτερη έκθεσή μας στο εμβληματικό Grand Palais, η συνεργασία με τη Samsung επιτρέπει σε αυτές τις συζητήσεις να φτάσουν σε παγκόσμιο κοινό με νέους και ουσιαστικούς τρόπους».

Η τεχνολογία πίσω από την Τέχνη: Συζητώντας με την Daria Greene

Το να βλέπεις τα έργα του Pompidou και της Art Basel στις οθόνες της Samsung, σε έκανε να αναρωτιέσαι για το όραμα πίσω από αυτή τη σύμπραξη. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Daria Greene, Επικεφαλής Επιμέλειας του Art Store των ΗΠΑ στη Samsung, μια γυναίκα με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον κόσμο της τέχνης.

Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά ένα παγκοσμίου φήμης πολιτιστικό ίδρυμα και έναν παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας, καθώς το Centre Pompidou ετοιμάζεται για την ανακαίνισή του. Ποιο ήταν το κοινό όραμα που ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία;

Ήταν η πρόσβαση, νομίζω, γενικά. Η συλλογή ενός μουσείου δεν είναι ποτέ ορατή στο σύνολό της, και σίγουρα, όταν το Pompidou κλείσει για τα επόμενα 5 χρόνια, παρόλο που θα έχουν δορυφορικές εκθέσεις, η πλειοψηφία της συλλογής τους θα είναι αποθηκευμένη. Λοιπόν, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να το προσφέρουμε αυτό σε ένα κοινό; Αυτό ακριβώς είναι το Samsung Art Store, και στην πραγματικότητα το προσφέρει σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Επειδή βρισκόμαστε πλέον σε περισσότερες από 115 χώρες.

Η σπουδαία τέχνη συχνά αφορά την υφή, την κλίμακα και τη φυσική παρουσία. Πώς λειτουργεί η τεχνολογία της Samsung Art TV για να μεταφράσει την ουσία αυτών των αριστουργημάτων σε ψηφιακή μορφή;

Θα σας πω, με δύο τρόπους. Πρώτα με τη σειρά τηλεοράσεων The Frame και έπειτα με τη σειρά QLED. Η The Frame, την οποία είδατε σήμερα, έχει ένα ματ φινίρισμα κατά των αντανακλάσεων, οπότε δεν κοιτάς την αντανάκλασή σου, αλλά το έργο τέχνης, και η υφή φαίνεται απίστευτα. Λόγω της ανάλυσης 4K, της υψηλής ποιότητας και της πιστοποίησης Pantone, είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αρχικό χρώμα του πίνακα. Όσο για τις QLED, προφανώς είναι η καλύτερη ποιότητα εικόνας σε ανάλυση που μπορείτε να βρείτε... μπορείς να δεις κάθε μικρή λεπτομέρεια. Αν υπάρχει μια τρίχα κολλημένη στο χρώμα, μπορείς να τη δεις. Πραγματικά πιστεύω ότι η τεχνολογία παίζει τεράστιο ρόλο εδώ.

Art Basel 2025 © Ελένη Μπεζιριάνογλου

Κατά τη γνώμη σας, τι κερδίζεται όταν ένα αριστούργημα εισέρχεται στον προσωπικό χώρο ενός σπιτιού;

Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αυξήσουν την έκθεσή τους στα έργα τέχνης. Δεν θα κηρύξω τα θεραπευτικά οφέλη της τέχνης, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τέχνη καθημερινά και δεν το συνειδητοποιούν καν... Το να φέρεις όμως συνειδητά αυτή την εμπειρία στη ζωή σου και να μπορείς να κάνεις μια επιλογή κάθε μέρα, με τον ίδιο τρόπο που θα επέλεγες τι μουσική θα ακούσεις το πρωί, νομίζω ότι σου επιτρέπει να εκφραστείς πιο προσωπικά. Σε αφήνει επίσης να απαλλαγείς από αυτή την τρομερή "μαύρη τρύπα" στον τοίχο σου και απλώς να αλλάξεις τον τρόπο που ζεις την καθημερινότητά σου.

Η συλλογή της Art Basel είναι γνωστή για την παγκόσμια ποικιλομορφία της. Πώς συμβάλλουν και οι δύο αυτές συλλογές, του Pompidou και της Art Basel, σε μια πιο συμπεριληπτική και δημοκρατική παγκόσμια συζήτηση για την τέχνη;

Λοιπόν, νομίζω ότι η τέχνη, από τη φύση της, και ο κόσμος της τέχνης, είναι πολύ παγκόσμιοι... Πιστεύω ότι μεγάλο μέρος του σύγχρονου έργου που βλέπετε στην Art Basel και στο Pompidou προέρχεται από καλλιτέχνες με διαφορετικά εθνοτικά υπόβαθρα που εργάζονται σήμερα, και αυτό το αντικατοπτρίζουμε στο Art Store. Έχουμε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτό που φέρνει η Art Basel ενισχύει την αποστολή μας να χτίσουμε αυτό το παγκόσμιο προϊόν, όπου ο καθένας μπορεί να μπει στο Art Store και να βρει κάτι που του μιλάει, κάτι με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί.

Παρίσι, Αψίδα του Θριάμβου ©Ελένη Μπεζιριάνογλου

Παρίσι σε 24 ώρες: Η προσωπική εμπειρία

Φυσικά, ένα ταξίδι στο Παρίσι, όσο επαγγελματικό κι αν είναι, δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει γεύσεις και εικόνες από την ίδια την πόλη. Παρόλο που το πρόγραμμα ήταν καταιγιστικό, καταφέραμε να "κλέψουμε" λίγο χρόνο.

Μια μίνι νυχτερινή βόλτα μας θύμισε γιατί αυτή η πόλη είναι η "Πόλη του Φωτός". Μετά τις παρουσιάσεις, το γεύμα μας βρήκε σε ένα εστιατόριο στη διάσημη Champs-Élysées, το "Flora", προσφέροντας μια ευπρόσδεκτη στιγμή χαλάρωσης και γαλλικής γαστρονομίας.

Η βόλτα που ακολούθησε ήταν σχεδόν κινηματογραφική: Κατηφορίσαμε την Champs-Élysées, νιώθοντας την ενέργεια της πόλης, φτάσαμε στην επιβλητική Place de la Concorde με τον οβελίσκο της να δεσπόζει, και κλείσαμε το απόγευμα διασχίζοντας την πιο όμορφη γέφυρα του κόσμου (στα δικά μου μάτια έστω), την Pont Alexandre III, με τα χρυσά της αγάλματα να γυαλίζουν κάτω από τα φώτα.

Το μέλλον της Τέχνης είναι εδώ

Φεύγοντας από το Παρίσι την επόμενη μέρα, η αίσθηση ήταν παράξενη. Ήταν ένα σύντομο ταξίδι, αλλά τόσο γεμάτο που έμοιαζε με εβδομάδα. Αυτό που έμεινε δεν ήταν μόνο η ομορφιά της πόλης, αλλά μια νέα αντίληψη για το πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την τέχνη.

Η Samsung, με τις Art TVs της προσφέρει πρόσβαση. Σε μια εποχή που τα μουσεία κλείνουν για να αναγεννηθούν και η σύγχρονη τέχνη γίνεται όλο και πιο παγκόσμια, η ιδέα του να έχεις ένα αριστούργημα του Καντίνσκι ή ένα πρωτοποριακό έργο από την Art Basel στο σαλόνι σου, παύει να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Το "Adieu" στο Centre Pompidou δεν είναι ένας αποχαιρετισμός, αλλά μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι η τέχνη θα βρει τον δρόμο της, είτε μέσα από τις φυσικές αίθουσες ενός μουσείου είτε μέσα από την τέλεια, ματ οθόνη μιας τηλεόρασης που αρνείται να μοιάζει με τηλεόραση. Και αυτό, από μόνο του, είναι ένα έργο τέχνης.