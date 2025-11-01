Νεβ Κάμπελ και Ghostface ξανασμίγουν στην 7η ταινία «Scream» - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ

Η Νεβ Κάμπελ επιστρέφει στο «Scream 7» για να αντιμετωπίσει τον Ghostface, με το τρέιλερ να φέρνει νέα πρόσωπα και αλλαγές στο καστ.

Το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Scream 7» κυκλοφόρησε, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη την Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Σίντι Πρέσκοτ, καθώς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον εφιαλτικό Ghostface. Η έβδομη ταινία της δημοφιλούς σειράς ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2023, μετά την επιτυχία του «Scream VI», και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της ιστορίας και τις νέες προσθήκες στο καστ.

Η παραγωγή του «Scream 7» δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Η ταινία υπέστη καθυστερήσεις λόγω των απεργιών των συνδικάτων SAG-AFTRA και WGA, ενώ υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο καστ και την ομάδα παραγωγής. Η Μέλισσα Μπαρέρα, που πρωταγωνίστησε στις δύο προηγούμενες ταινίες ως Σαμ Κάρπεντερ, αποχώρησε εξαιτίας σχολίων της στα κοινωνικά δίκτυα για τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς. Παράλληλα, η Τζένα Ορτέγα, που υποδύθηκε στην οθόνη την αδελφή της Σαμ, Τάρα Κάρπεντερ, αποχώρησε λόγω συγκρούσεων με τα γυρίσματα της σειράς «Wednesday» του Netflix.

Σημαντική αλλαγή υπήρξε και στη σκηνοθεσία, καθώς ο Κρίστοφερ Λάντον («Happy Death Day») αποχώρησε από το πρότζεκτ τον Δεκέμβριο του 2023, με τον Κέβιν Γουίλιαμσον, δημιουργό της σειράς και σεναριογράφο πολλών προηγούμενων ταινιών, να αναλαμβάνει τη θέση του.

Παρά τις ανακατατάξεις, το «Scream 7» διατηρεί κάποιες από τις εμβληματικές παρουσίες της σειράς. Ο Ντέιβιντ Άρκουετ, ο Μάθιου Λίλαρντ και ο Σκοτ Φόλεϊ επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους, ενώ η Νεβ Κάμπελ επιστρέφει ως η εμβληματική Σίντι Πρέσκοτ. Επιπλέον, επιστρέφουν οι Κόρτνεϊ Κοξ, Μέισον Γκούντινγκ και Τζάσμιν Σάβοϊ Μπράουν, ενώ στο καστ προστίθενται νέα πρόσωπα όπως οι Ιζαμπέλ Μέι, Σελέστ Ο’Κόνορ, Άσα Γκέρμαν, Μκέννα Γκρέις, Σαμ Ρέχνερ, Μισέλ Ράντολφ, Τζίμι Τάτρο, Άννα Καμπ, Τζοελ ΜακΧέιλ, Μαρκ Κονσουέλος και Ίθαν Έμπρι.

Το τρέιλερ αποκαλύπτει μια σκοτεινή και αγωνιώδη ατμόσφαιρα, με τη Σίντι Πρέσκοτ να επιστρέφει για να αντιμετωπίσει ξανά τον τρομακτικό Ghostface, ενώ ταυτόχρονα εισάγει νέους χαρακτήρες και σχέσεις που υπόσχονται ανατροπές και ένταση. Το έργο φαίνεται να διατηρεί τον κλασικό συνδυασμό τρόμου και μυστήριου που έκανε τη σειρά διάσημη, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μια νέα δυναμική με την ανανέωση του καστ.

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει οριστεί για τις 27 Φεβρουαρίου 2026, και οι φανατικοί της σειράς αναμένουν με αγωνία την επιστροφή της Σίντι Πρέσκοτ και την επανεμφάνιση του Ghostface σε μια νέα, ανανεωμένη και γεμάτη ανατροπές περιπέτεια. Η ταινία υπόσχεται να συνδυάσει την παράδοση της θρίλερ-σειράς με φρέσκα στοιχεία που θα ενθουσιάσουν το κοινό.