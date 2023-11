Scream 7: Απολύθηκε η Μελίσα Μπαρέρα επειδή στήριξε την Παλαιστίνη – Αποχώρησε οικειοθελώς η Τζένα Ορτέγκα

Εκτός του Scream 7 η Μελίσα Μπαρέρα και η Τζένα Ορτέγκα

Αναπάντεχες εξελίξεις έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες ώρες σε ό,τι αφορά το καστ του «Scream 7», αφού οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την Τζένα Ορτέγκα να αποχωρεί από την επόμενη ταινία του franchise, λίγο μετά την ξαφνική απόλυση της Μελίσα Μπαρέρα από την παραγωγή.

Αρχικά, η Spyglass Media Group, εταιρεία παραγωγής της 7ης ταινίας του Scream, απέλυσε την πρωταγωνίστρια Μελίσα Μπαρέρα, καθώς σε πρόσφατες αναρτήσεις στα social media, η 33χρονη ηθοποιός υποστήριζε σθεναρά τον λαό της Παλαιστίνης, ζητώντας κατάπαυση πυρός. Σύμφωνα με πηγές του Deadline, οι αναρτήσεις της ηθοποιού θεωρήθηκαν αντισημιτικές από τα ανώτερα κλιμάκια της Spyglass.

Εκπρόσωπος της Spyglass Entertainment, σημείωσε ότι η «η στάση της Spyglass είναι ξεκάθαρη: έχουμε μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό ή την υποκίνηση μίσους σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών αναφορών σε γενοκτονία, εθνοκάθαρση, διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος ή οτιδήποτε ξεπερνάει κατάφωρα τα όρια της ρητορικής μίσους».

Μετά τα όσα εξελίχθηκαν, η Μπαρέρα ανήρτησε ένα story στον λογαριασμό της στο Instagram, τονίζοντας: «Πρώτα από όλα καταδικάζω τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία. Καταδικάζω το μίσος και την προκατάληψη κάθε είδους εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων. Ως Λατίνα, περήφανη Μεξικανή, αισθάνομαι την ευθύνη να έχω μια πλατφόρμα που μου δίνει το προνόμιο να με ακούνε και, ως εκ τούτου, προσπάθησα να τη χρησιμοποιήσω για να ευαισθητοποιήσω για θέματα που με ενδιαφέρουν και να δώσω τη φωνή μου σε όσους τη χρειάζονται.

Πιστεύω ότι μια ομάδα ανθρώπων ΔΕΝ είναι η ηγεσία τους και ότι κανένα κυβερνητικό όργανο δεν πρέπει να είναι υπεράνω κριτικής. Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην υπάρξουν άλλοι νεκροί, να μην υπάρχει άλλη βία και να υπάρχει ειρήνη. Θα συνεχίσω να μιλάω για εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο και θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία. Η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή για μένα».

Η Μελίσα Μπαρέρα ήταν προγραμματισμένο να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του Scream, αφού είχε συμμετάσχει τόσο στην πέμπτη όσο και την έκτη. Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Λάντον, έκανε την εξής δήλωση στην πλατφόρμα X σχετικά με την αποχώρηση της, η οποία λίγο μετά διαγράφηκε: «Όλα είναι χάλια. Σταματήστε να φωνάζετε. Αυτή δεν ήταν δική μου απόφαση».

