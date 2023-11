Ο Τομ Κρουζ έσωσε την ατζέντισσά του από απόλυση, μετά από αναρτήσεις της υπέρ της Παλαιστίνης

Ο Τομ Κρουζ υποστήριξε ένθερμα την ατζέντισσά του, Μάχα Νταχίλ, μετά από τη διαμάχη που προκάλεσαν στο Χόλιγουντ οι αναρτήσεις της στα social media υπέρ της Παλαιστίνης

Η Μάχα Νταχίλ αποτελεί ηγετική μορφή στο δημοφιλές πρακτορείο ταλέντων CAA, θέση που της ζητήθηκε να αφήσει, μετά τις αναρτήσεις υπέρ της Παλαιστίνης στο Instagram.

«Τι είναι πιο σπαρακτικό από το να γίνεσαι μάρτυρας μιας γενοκτονίας; Το να γίνεις μάρτυρας της άρνησης ότι η γενοκτονία συμβαίνει», είχε σημειώσει στην ανάρτησή της. Η στάση της προκάλεσε σάλο στα social media, με την ίδια αλλά και το πρακτορείο, να στοχοποιούνται. Κάποιοι από τους συναδέλφους της φέρεται να προσβλήθηκαν από αυτές τις τοποθετήσεις, τις οποίες και αποκάλεσαν «αντισημιτικές», ενώ άλλοι θεώρησαν ότι τα instagram stories της Νταχίλ θα επηρέαζαν αρνητικά τη σχέση της με το Χόλιγουντ.

Τελικά, η Νταχίλ παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του πρακτορείου, αφού αναδημοσίευσε στο Instagram μια εικόνα που έγραφε εν μέρει: «Αυτή τη στιγμή μαθαίνετε ποιος υποστηρίζει τη γενοκτονία».

Πλέον, στη συζήτηση έχει εμπλακεί και το όνομα του Τομ Κρουζ, επειδή υποστήριξε ένθερμα την ατζέντισσά του. Ο ηθοποιός, έσπευσε να κάνει σαφές στο CAA, ότι την υποστηρίζει, και έτσι αν και η Νταχίλ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της ως συν-επικεφαλής του τμήματος κινηματογραφικών ταινιών, της επετράπη να παραμείνει ατζέντης του Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τομ Κρουζ δεν έστειλε απλά μια επιστολή, αλλά πήγε να συναντηθεί με τη Μάχα Νταχίλ στο γραφείο της CAA, στις 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πηγές, ο Τομ «έκανε το σπάνιο βήμα να πάει αυτοπροσώπως για να δείξει την υποστήριξή του στη μαχόμενη ατζέντισσά του».

