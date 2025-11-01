Τέσσερις γυναίκες, τέσσερις ιστορίες: Ο Σαμ Μέντες φέρνει τις συζύγους των Beatles στη μεγάλη οθόνη

Οι Σέρσα Ρόναν, Άννα Σαβάι, Έιμι Λου Γουντ και Μία ΜακΚένα-Μπρους θα υποδυθούν τις εμβληματικές συζύγους των Beatles στις τέσσερις νέες ταινίες του Σαμ Μέντες.

Είναι πλέον επίσημο: οι Σέρσα Ρόναν, Άννα Σαβάι, Έιμι Λου Γουντ και Μία ΜακΚένα-Μπρους εντάχθηκαν στο εντυπωσιακό καστ του κινηματογραφικού εγχειρήματος «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», το οποίο θα σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Όσκαρ Σαμ Μέντες. Οι τέσσερις ηθοποιοί θα υποδυθούν τις Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, Γιόκο Όνο, Πάτι Μπόιντ και Μορίν Στάρκι, τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή των μελών των Beatles.

Η Sony Pictures ανακοίνωσε επίσημα το καστ αυτή την εβδομάδα, αφού ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις των τεσσάρων πρωταγωνιστριών. Το φιλόδοξο project του Μέντες αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, καθεμία από την οπτική γωνία ενός μέλους του θρυλικού συγκροτήματος — του Τζον Λένον (Χάρις Ντίκινσον), του Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Πολ Μεσκάλ), του Τζορτζ Χάρισον (Τζόζεφ Κουίν) και του Ρίνγκο Σταρ (Μπάρι Κέογκαν).

Είναι η πρώτη φορά που οι ίδιοι οι Beatles και οι απόγονοί τους παραχωρούν τα δικαιώματα της μουσικής και της ζωής τους για μια κινηματογραφική παραγωγή τέτοιας κλίμακας.

Ο Μέντες δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Μορίν, η Λίντα, η Γιόκο και η Πάτι είναι τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες, και είμαι ενθουσιασμένος που καταφέραμε να πείσουμε τέσσερις από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες του σύγχρονου κινηματογράφου να συμμετάσχουν σε αυτή την απίθανη περιπέτεια».

Οι γυναίκες πίσω από τους Beatles

Η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, φωτογράφος και μουσικός, γνώρισε τον Πολ το 1967 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Μετά τη διάλυση των Beatles, ίδρυσαν μαζί τους Wings, ενώ η σχέση τους κράτησε μέχρι τον θάνατό της το 1998.

Η Γιόκο Όνο και ο Τζον Λένον γνωρίστηκαν το 1966 σε μια έκθεση τέχνης στο Λονδίνο. Ο γάμος τους το 1969 έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της δεκαετίας, καθώς η Όνο αποτέλεσε για πολλούς σύμβολο ελευθερίας και δημιουργικής επιρροής στη ζωή του Λένον.

Η Πάτι Μπόιντ, μοντέλο και μούσα της Swinging London, γνώρισε τον Τζορτζ Χάρισον στα γυρίσματα της ταινίας A Hard Day’s Night το 1964. Ο γάμος τους, η σχέση της αργότερα με τον Έρικ Κλάπτον και η επιρροή της σε εμβληματικά τραγούδια όπως το Something και το Layla την καθιέρωσαν ως εμβληματική φιγούρα της ροκ ιστορίας.

Η Μορίν Στάρκι, πρώην κομμώτρια, γνώρισε τον Ρίνγκο Σταρ το 1962 και παντρεύτηκαν το 1965. Απέκτησαν τρία παιδιά, προτού χωρίσουν το 1975. Πέθανε από λευχαιμία το 1994, αφήνοντας πίσω της μια συγκινητική προσωπική ιστορία.

Με ένα καστ τέτοιου βεληνεκούς και με τη μουσική των Beatles να αποκτά για πρώτη φορά επίσημη κινηματογραφική ζωή, το project του Σαμ Μέντες αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο φιλόδοξα και πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα των επόμενων ετών.