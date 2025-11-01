Spooky ατμόσφαιρα με 20 ταινίες τρόμου - Μπορείς να αντέξεις;

Από τις κλασικές ως τις cult και τις πιο σύγχρονες, αυτές οι ταινίες τρόμου θα... σε φρικάρουν.

Αγαπάμε τις καλές ταινίες τρόμου από όπου και αν προέρχονται και γι' αυτό είτε είναι της τελευταίας δεκαετίας είτε του '70, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτή η λίστα σίγουρα δεν είναι για... τους αδύναμους αλλά για αυτούς που θέλουν να νιώσουν τη φρίκη ενός καλού jumpscare.

20. Ένα ήσυχο μέρος (A Quiet Place, 2018)

Το σκηνικό στο θρίλερ του John Krasinski μοιάζει εκ πρώτης όψεως οικείο, σαν να είναι βγαλμένο από τον κόσμο του «The Walking Dead». Πρόκειται για μια ταινία στην οποία οι πρωταγωνιστές της πρέπει να μείνουν ήσυχοι για να αποφύγουν τον φρικτό θάνατο. Και είναι τόσο ασφυκτικό, ανατριχιαστικό και τρομακτικό όσο χρειάζεται για να είναι ένα πολύ καλό φιλμ τρόμου.

19. Onibaba (1964)

Κλασική και cult, εδώ και πολλές δεκαετίες γιαπωνέζικη δημιουργία από το 1964, του Κανέτο Σίντο, η ταινία ακολουθεί την πορεία δυο γυναικών -στην Ιαπωνία του 14ου αιώνα- οι οποίες προκειμένου να επιβιώσουν στήνουν ενέδρες στους διερχόμενους σαμουράι ενός βάλτου και τους δολοφονούν. Τα πράγματα όμως παίρνουν μια απόκοσμη όταν στη μέση μπαίνει ένας δαίμονας... Αποτελεί πια κλασικό παράδειγμα του ιαπωνικού τρόμου που αξίζει να δεις έστω μια φορά στη ζωή σου.

