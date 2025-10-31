Αυτές είναι οι πιο τρομακτικές ταινίες, σύμφωνα με την επιστήμη

Αν αποφασίσεις να το ζήσεις τρομακτικά απόψε, λόγω Halloween, τότε δες τις ακόλουθες πέντε πιο τρομακτικές ταινίες

Το πόσο τρομακτική είναι μία ταινία είναι, κατά βάση, υποκειμενικό. Κάποιοι βλέπουν ταινίες τρόμου όπως το The Exorcist και μετά να πάνε κανονικά για ύπνο, ενώ άλλοι καταλήγουν να κοιμούνται ξημερώματα. Άρα το ερώτημα είναι το εξής: Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιες ταινίες προκαλούν, κυριολεκτικά, τρόμο;

Την απάντηση έρχεται να δώσει η εταιρεία Broadband Choices, η οποία πραγματοποιεί κάθε χρόνο ένα πείραμα που ονομάζεται The Science of Scare Project, με σκοπό να βρει με επιστημονικά κριτήρια τις πιο τρομακτικές ταινίες του κινηματογράφου, μετρώντας τον καρδιακό ρυθμό των θεατών για να δει ποιες είναι εκείνες που ανεβάζουν περισσότερο τους χτύπους ανά λεπτό. Αυτή η μελέτη διεξάγεται κάθε χρόνο, προσθέτοντας νέες ταινίες τρόμου στη λίστα προβολής του κοινού, βασισμένη σε κριτικούς, ειδικούς του είδους και την κοινότητα των φίλων του τρόμου.

Κάθε χρόνο λοιπόν η Broadband Choices επιλέγει 250 θεατές και τους εκθέτει σε 40 τρομακτικές ταινίες μέσα σε αίθουσα προβολής, όπου παρακολουθείται ο καρδιακός τους ρυθμός. Με βάση τα στοιχεία, για ακόμη μια χρονιά οι ταινίες Sinister και Host κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στη λίστα, αλλά φέτος προστέθηκαν δώδεκα νέες συμμετοχές στο πείραμα, όπως Smile, Talk to Me, The Dark and the Wicked και Terrifier 2. Ωστόσο, η καναδική ανεξάρτητη ταινία τρόμου του 2022 Skinamarink, η οποία έγινε viral όταν αποσπάσματα της διέρρευσαν στο TikTok και το Reddit, έκανε το ντεμπούτο της στην 3η θέση.

Οι 5 αποδεδειγμένα πιο τρομακτικές ταινίες

Sinister

Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 2012 και από την πρώτη κιόλας σκηνή, ο τρόμος πιάνει ταβάνι. Ακολουθούμε μία οικογένεια που μετακομίζει σε νέο σπίτι και όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν πηγαίνει καθόλου καλά.

Host

Μία ταινία εμπνευσμένη από την πανδημία και γυρισμένη εξ ολοκλήρου μέσω Zoom. Η υπόθεση ακολουθεί έξι φίλους που θέλουν να πραγματοποιήσουν μια πνευματική συνεδρία, με σκοπό να επικοινωνήσουν με το πνεύμα μιας νεκρής γυναίκας, μέσω βίντεοκλήσης. Πολύ λάθος απόφαση.

Skinamarink

Η ανεξάρτητη καναδική ταινία τρόμου που κυκλοφόρησε το 2022, επικεντρώνεται σε δύο μικρά παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία ξυπνούν μία νύχτα και ανακαλύπτουν ότι ο πατέρας τους έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Το χειρότερο ακόμα είναι πως έχουν αφαιρεθεί όλα τα παράθυρα και οι πόρτες του σπιτιού, κάτι που κάνει τα πράγματα ακόμα πιο τρομακτικά.

Insidious

Τα παλιά μεγάλα σπίτια είναι το τέλειο σκηνικό για φαντάσματα, κατάρες, δολοφόνους και ούτω καθεξής. Στο Insidious, μια οικογένεια μετακομίζει σε νέο σπίτι, αλλά σύντομα ο γιος τους πέφτει σε ανεξήγητο κώμα. Τελικά ανακαλύπτουν πως δαίμονες από μια άλλη διάσταση προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το παιδί ως πύλη για να εισέλθουν στον κόσμο μας. Άντε να κοιμηθείς μετά από αυτό.

The Conjuring

Σίγουρα μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες όλων των εποχών, οπότε λογικό να βρίσκεται στην πεντάδα. Η υπόθεση ακολουθεί μία οικογένεια που μετακομίζει σε νέο σπίτι, εντελώς απομονωμένο. Το σπίτι είναι στοιχειωμένο από μία σκοτεινή δαιμονική παρουσία, επομένως τίποτα δεν εξελίσσεται σωστά. Νομίζω το “clap clap” θα με στοιχειώνει μία ζωή από αυτή τη ταινία.