Το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό στην Ιαπωνία αποτελεί μια ωδή στη μητρότητα

Αυτές τις ειδήσεις θέλουμε να βλέπουμε στον κόσμο.

Κάτω από τα νερά που περιβάλλουν το νησί Tokunoshima, στην Ιαπωνία, βρίσκεται ένα έργο τέχνης που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Το «Ocean Gaia», το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό της χώρας, αποτελεί μια συγκλονιστική σύνθεση τέχνης, φύσης και μύθου - μια σύγχρονη ωδή στη μητρότητα και τη θηλυκή δημιουργική δύναμη που γεννά και ανανεώνει τη ζωή.

Φτιαγμένο από τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Jason deCaires Taylor, γνωστό για τα υποβρύχια έργα του, το γλυπτό ζυγίζει περίπου 45 τόνους και εκτείνεται σε πλάτος άνω των πέντε μέτρων. Σε βάθος πέντε μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το έργο αποκαλύπτει το γαλήνιο πρόσωπο της Kiko Mizuhara, Ιαπωνοαμερικανίδας μοντέλου, ηθοποιού και σχεδιάστριας, που ενσαρκώνει το διαχρονικό αρχέτυπο της Μητέρας Φύσης.

Η Ocean Gaia δεν είναι απλώς ένα γλυπτό, αλλά ένας τεχνητός ύφαλος, σχεδιασμένος ώστε να φιλοξενεί και να προστατεύει τη θαλάσσια ζωή. Η πορώδης επιφάνειά του επιτρέπει στα θαλάσσια είδη να βρίσκουν καταφύγιο, ενώ τα σπειροειδή μοτίβα που το διακοσμούν, αντλούν έμπνευση από τα περίτεχνα αμμώδη σχέδια του pufferfish, ενός μικρού ψαριού γνωστού για τους κύκλους που δημιουργεί στον βυθό κατά την περίοδο ζευγαρώματος. Προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια, φιλικό προς τη θαλάσσια ζωή του βυθού - ένα σύμβολο που ξεχωρίζει από κάθε άποψη.

Μέσα από αυτό το μοναδικό πάντρεμα τέχνης, φύσης και μυθολογίας, η Ocean Gaia γίνεται μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση - μια εποχή που η σχέση τους θα μπορούσαμε να πούμε με ευκολία πως «περνάει κρίση». Στόχος αυτού του δημιουργήματος είναι να μας υπενθυμίσει, πως η θάλασσα δεν αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι του κόσμου μας. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι πρέπει να τη σεβόμαστε και να την προστατεύουμε. Η απέραντη δύναμή της, που ανανεώνει και θεραπεύει, είναι συνδεδεμένη με τη ζωή.

Το «Ocean Gaia» είναι πολλά περισσότερα από ένα γλυπτό. Πρόκειται για ένα φυσικό σύμβολο δημιουργίας, ύπαρξης και αναγέννησης. Αυτό το έργο τιμά τη γυναικεία φύση, υμνεί την εσωτερική δύναμή της, που χαρίζει ζωή μέσα από την ίδια τη ζωή της και αυτό στο πιο φυσικό περιβάλλον της, τη θάλασσα.