Καταδίκη 13 μηνών φυλάκισης για διάρρηξη σε γκαλερί και κλοπή σπάνιας εκτύπωσης έργου του Banksy

Ο 49χρονος Λάρι Φρέιζερ καταδικάστηκε για τη διάρρηξη γκαλερί στο Λονδίνο και την κλοπή περιορισμένης έκδοσης έργου του Banksy.

Ο Λάρι Φρέιζερ, 49 ετών, οδηγήθηκε σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών μετά την ομολογία του ότι διέρρηξε γκαλερί στο κεντρικό Λονδίνο και αφαίρεσε μια σπάνια εκτύπωση από τη γνωστή σειρά Girl With Balloon του Banksy. Ο άνδρας είχε παραδεχθεί ότι η πράξη του έγινε υπό την πίεση παλαιών χρεών που σχετίζονταν με ναρκωτικά, τα οποία αδυνατούσε να αποπληρώσει.

Το δικαστήριο του Kingston ανακοίνωσε ότι ο Φρέιζερ μπορεί να αφεθεί άμεσα ελεύθερος λόγω του χρόνου που είχε ήδη περάσει υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ωστόσο, ο δικαστής Μπράουν τόνισε ότι η υπόθεση αποτελεί «θρασύτατη και σοβαρή διάρρηξη», υπογραμμίζοντας ότι, παρότι ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε το ακριβές χρηματικό βάρος του έργου, ήταν σαφές πως αντιλαμβανόταν την ιδιαίτερη αξία του.

Η κλοπή σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη γκαλερί Grove στη Fitzrovia, όπου εκτίθεντο 13 έργα του Banksy συνολικής αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου λιρών. Ο Φρέιζερ εμφανίζεται σε κάμερες ασφαλείας να περιμένει για αρκετή ώρα έξω από το κτίριο πριν σπάσει την είσοδο με βαρύ αντικείμενο και κατευθυνθεί απευθείας στη συγκεκριμένη υπογεγραμμένη εκτύπωση, αξίας περίπου 270.000 λιρών.

Το έργο εντοπίστηκε μετά από πληροφορίες τρίτου προσώπου και ανακτήθηκε σχεδόν ανέπαφο σε περιοχή των Docklands μέσα σε τέσσερις ημέρες. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επαίνεσε την ταχύτητα με την οποία λύθηκε η υπόθεση, με τον επιθεωρητή Σκοτ Μέιδερ να σημειώνει ότι η άμεση δράση των αστυνομικών «επανέφερε γρήγορα την κανονικότητα στη γκαλερί».

Ένας δεύτερος άνδρας, ο 54χρονος Τζέιμς Λαβ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι λειτουργούσε ως οδηγός διαφυγής, αθωώθηκε μετά από δίκη. Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ο Φρέιζερ υποστήριξε πως αποδέχτηκε να συμμετάσχει στο έγκλημα υπό φόβο, χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος ήταν ο στόχος της διάρρηξης.

Παρά το σοβαρό παρελθόν του —18 προηγούμενες καταδίκες και φυλάκιση για ληστεία και πρόκληση σωματικής βλάβης πριν από περισσότερα από 20 χρόνια— ο Φρέιζερ είχε παραμείνει εκτός παραβατικότητας από το 2008 και φρόντιζε την ηλικιωμένη μητέρα του. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε καταφέρει να απομακρυνθεί από τον εθισμό, δίνοντας μάχη για μια «κανονική» ζωή.

Από την πλευρά της γκαλερί, ο διευθυντής Λίντορ Μεμετάι εξέφρασε την ανακούφισή του για την ασφαλή επιστροφή του έργου: «Το βάρος που έφυγε από τους ώμους μου όταν είδα το πραγματικό έργο ήταν τεράστιο», είπε, επαινώντας την ψύχραιμη και επαγγελματική στάση της αστυνομίας.