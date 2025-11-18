Nomsferatu: Εμπνευσμένη από τον βωβό κινηματογράφο, αυτή η παράσταση μας συνεπήρε - δίχως λέξεις, μόνο με εικόνες και συναισθήματα

Η παράσταση “Nomsferatu”, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Johnny O, θα σε κάνει να δεις το θέατρο από μια διαφορετική - και πολύ ενδιαφέρουσα - οπτική.

Η Αθήνα είναι γεμάτη θησαυρούς και έναν τέτοιο ανακάλυψα μία Πέμπτη του Νοεμβρίου, πηγαίνοντας στο Θέατρο 104, στον Κεραμεικό. Η παράσταση «Nomsferatu» σίγουρα δεν μοιάζει με τίποτα απ’ όσα έχεις δει μέχρι σήμερα. Εκτός, αν έχεις ήδη παρακολουθήσει βουβό θέατρο - ναι, αυτό ακριβώς που διάβασες. Σε αυτή τη μαύρη κωμωδία, που φέρει τη σκηνοθετική και σεναριακή υπογραφή του Johnny O - ο οποίος εμπνεύστηκε από τον ρυθμό του βωβού κινηματογράφου - οι ηθοποιοί δεν μιλάνε, μόνο ερμηνεύουν και η ερμηνεία τους είναι τόσο δυνατή, που αγγίζει την καρδιά.

Βασισμένη σε μια από τις πιο θεμελιώδεις ταινίες της ιστορίας των βρυκολάκων, το Nomsferatu του Φρίντριχ Βίλχελμ Μούρναου, που γυρίστηκε το 1922, αυτή η παράσταση θα αφυπνίσει όλες τις αισθήσεις σου και θα σε παρασύρει σε μια διαδρομή γεμάτη τέχνη, ποιότητα και υψηλού επιπέδου δυσκολίες. Το κουβάρι της ιστορίας ξετυλίγεται μπροστά σου αθόρυβα, αλλά με πολύ πάθος και άρτια τεχνική - δίχως να σου επιτρέπει να πάρεις τα μάτια σου από τη σκηνή. Όλα συμβαίνουν με φόντο ένα λιτό και απλό σκηνικό, το οποίο μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σκιών, όπου το κωμικό και το τραγικό στοιχείο συνεχώς εναλλάσσονται.

Eleftheria IKE/Photography

Αν εξαιρέσεις τον αφηγητή, που παρεμβαίνει σε συγκεκριμένα σημεία της παράστασης, βοηθώντας μας να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ιστορίας του Δράκουλα, οι φωνές των ηθοποιών δεν ακούγονται. Μιλούν στους θεατές με τις εκφράσεις, τα μάτια και τις κινήσεις του σώματός τους. Αυτή η ιδιότυπη γλώσσα επικοινωνίας είναι, ίσως, πιο δυνατή από τις λέξεις. Οι ήρωες μας παίρνουν μαζί τους σε αυτό το «θεατρικό ταξίδι» δίχως λόγια, αλλά με συναισθήματα - τα οποία μοιάζουν να βρίσκονται σε ένα roller coaster, που όλο αλλάζει πορεία.

Οι απαιτήσεις αμέτρητες, οι ισορροπίες λεπτές και τα όρια διάφανα. Κι όμως, οι ηθοποιοί Γιώργος Ντούσης, Μαρία Μπαλούτσου, Εύη Κολιούλη, Χριστίνα Δενδρινού και Θανάσης Μεγαλόπουλος, καταφέρνουν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Το «Nomsferatu» κινητοποιεί τη φαντασία, προτρέποντάς μας, παράλληλα, να γίνουμε μάρτυρες μιας πολυεπίπεδης ρομαντικής ιστορίας γεμάτη μυστήριο, ανατροπές και χιούμορ - που κάθε λεπτό της δεν σταματά να μας εκπλήσσει.

Eleftheria IKE/Photography

Πρόκειται για μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη δουλειά τόσο από άποψη σκηνοθεσίας και σεναρίου όσο και υποκριτικής απόδοσης. Το ίδιο ισχύει για τη μουσική και τον φωτισμό, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ροή του έργου. Παρά τα λεπτά όρια και τις αμέτρητες παγίδες που κρύβει ένα τέτοιο εγχείρημα, οι ηθοποιοί υπηρετούν πιστά την τέχνη του σωματικού θεάτρου, με το ταλέντο τους να είναι διάχυτο. Το «Nomsferatu» είναι μια πρωτότυπη και ξεχωριστή παράσταση που αξίζει να δεις. Ό,τι κι αν εικάσεις γι’ αυτή τη δουλειά, σίγουρα δεν μπορείς να προβλέψεις όσα θα παρακολουθήσεις, θα ακούσεις, θα νιώσεις και θα σκεφτείς αυτή τη μία ώρα και κάτι που διαρκεί.

Eleftheria IKE/Photography

Κι αν συμφωνούμε, πως η επιτυχία μετράτε με το χειροκρότημα, τότε οι συντελεστές και οι ηθοποιοί αυτής της παράστασης επέστρεψαν εκείνο το βράδυ στο σπίτι τους με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη. Υπέροχη δουλειά!

Eleftheria IKE/Photography

Info:

«Nomsferatu»

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00, στο Θέατρο 104 (περιορισμένος αριθμός παραστάσεων)