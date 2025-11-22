Από το Game of Thrones μέχρι το The Office: Αυτές είναι οι σειρές που μπορούμε να βλέπουμε ξανά και ξανά
22 Νοεμβρίου 2025
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης (21/11), επιστρέφουμε για αυτό το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του The Backstory, του podcast του Reader που μιλάμε για ταινίες και σειρές και τις ιστορίες τους.
Το να επιχειρήσει κανείς να φτιάξει αυτές τις περιβόητες λίστες με τις καλύτερες ταινίες ή σειρές όλων των εποχών ή της 10ετίας ή του αιώνα, δεν είναι απλό. Πάντα όλες αυτές οι λίστες είναι υποκειμενικές κατά βάση, γι’ αυτό και διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους ορισμένες φορές. Παρ’ όλα αυτά ποιοι είμαστε εμείς, για να ΜΗΝ κάνουμε μια τέτοια λίστα; Γι’ αυτό καταγράψαμε τις 10 +1 καλύτερες σειρές όλων των εποχών, που άλλαξαν για πάντα την τηλεόραση.
(10+1) Οι δύο κωμωδίες που στιγμάτισαν την ποπ κουλτούρα: Φιλαράκια και The Office
Την 10άδα συμπληρώνει το The Office και ως συν 1 τα Φιλαράκια. Τα Φιλαράκια ναι μεν δεν είναι κάποιο αριστούργημα μπροστά σε όσα είδαμε όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σε όλες αυτές τις υπερπαραγωγές και τα σενάρια που μας σημάδεψαν. Όμως, μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι έχει ένα impact στη γενιά των millennials και στην ποπ κουλτούρα, που ίσως δεν έχει κάποια άλλη από τις σειρές που ακολούθησαν;
