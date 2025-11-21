Φιλαράκια: Διαθέσιμα για πρώτη φορά τα οκτώ τελευταία επεισόδια του spin-off “Joey”

Η σειρά που ακολουθούσε το Τζόι Τριμπιάνι και το πώς συνεχίστηκε η ζωή του, διακόπηκε το 2006, λόγω χαμηλής τηλεθέασης

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, η Warner Bros δίνει ξανά στους θαυμαστές της σειρά Joey, το spin-off των Friends με πρωταγωνιστή φυσικά τον Ματ ΛεΜπλανκ, τη συνέχεια. Η σειρά, η οποία προβλήθηκε για δύο σεζόν, από το 2004 έως το 2006, διακόπηκε πρόωρα λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Πλέον, η Warner Bros έδωσε τα τελευταία οκτώ επεισόδια, που μέχρι σήμερα δεν είχαν προβληθεί ποτέ. Όπως γράφει το Deadline, τα επεισόδια του Joey βρίσκονται πλέον στο επίσημο κανάλι των Friends στο YouTube, που ξεκίνησε να ανεβάζει ολόκληρη τη σειρά νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το Joey έκανε πρεμιέρα στο NBC τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση των θρυλικών δέκα σεζόν της πιο επιτυχημένης σειράς. Η πλοκή ακολουθούσε τον Τζόι Τριμπιάνι, ο οποίος μετακομίσε στο Λος Άντζελες για να συνεχίσει την καριέρα του, μόνο για να δει το νέο του sitcom να ακυρώνεται. Έτσι αναγκάζεται να μείνει με την αδελφή του Τζίνα και τον χαρισματικό ανιψιό του Μάικλ.

Αν και η σειρά έκανε δυνατή έναρξη, με το πρώτο επεισόδιο να συγκεντρώνει 8,6 εκατομμύρια θεατές, η πορεία της δεν συνέχισε έτσι. Η τηλεθέαση σταδιακά μειωνόταν και συνολικά η πρώτη σεζόν έκλεισε με μέσο όρο 10,2 εκατομμύρια θεατές και η δεύτερη με 7,1 εκατομμύρια.

Το NBC απέσυρε τη σειρά από το πρόγραμμα της Πέμπτης τον Δεκέμβριο του 2005. Επανήλθε για λίγο το Μάρτιο του 2006 στη ζώνη της Τρίτης, αλλά αποσύρθηκε εκ νέου μετά από μία μόνο προβολή. Τελικά, το δίκτυο ανακοίνωσε την οριστική ακύρωσή της τον Μάιο του 2006. Οκτώ επεισόδια δεν προβλήθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ, αν και μεταδόθηκαν από άλλα δίκτυα στο εξωτερικό.