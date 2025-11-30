All’s Fair: Η σειρά του Ράιαν Μέρφι πήρε το πράσινο φως για 2η σεζόν

Η υψηλή τηλεθέαση έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ανανέωση της σειράς, που είναι διαθέσιμη στο Disney+

Το νομικό δράμα All’s Fair του Ράιαν Μέρφι, που έκανε πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου στο Disney+, πήρε το πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν, λίγο πριν το μεγάλο φινάλε της πρώτης. Αυτή η απόφαση αποτελεί τρανό παράδειγμα του πώς η υψηλή τηλεθέαση μπορεί να υπερισχύσει των αρνητικών κριτικών. Στο Rotten Tomatoes μπορεί να συγκέντρωσε μόλις 3%, ωστόσο κατάφερε να σημειώσει την καλύτερη πρεμιέρα σεναριακής σειράς Hulu Original των τελευταίων τριών ετών.

Όπως γράφει το Deadline, το All’s Fair κατέγραψε 3,2 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως τις τρεις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας της. Επιπλέον, έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση στα social media με περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια εμφανίσεις. Επομένως, ήταν μονόδρομος για να επιστρέψει με δεύτερη σεζόν.

Disney+

Στο All’s Fair μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

Disney+

Στο μεταξύ, η δημιουργία της σειράς ξεκίνησε όταν η Ντέινα Γουόλντεν της Disney Entertainment, σύστησε τον Ράιαν Μέρφι στη μητέρα της Κιμ Καρντάσιαν (που πρωταγωνιστεί στο All’s Fair), Κρις Τζένερ. «Όλα ξεκίνησαν με τη Ντέινα Γουόλντεν, όπως συμβαίνει εδώ και 20 χρόνια στην καριέρα μου. Της είπα ότι ήθελα πολύ να γνωρίσω την Κρις Τζένερ και την Κιμ Καρντάσιαν. Η Ντέινα κανόνισε ένα δείπνο, κι έκανα κάτι που δεν είχα ξανακάνει: παρουσίασα μια ιδέα ριάλιτι», εξήγησε ο Ράιαν Μέρφι.

Αν και η Τζένερ και η Καρντάσιαν δεν εντυπωσιάστηκαν από την πρόταση ριάλιτι, η συνάντηση οδήγησε τον Ράιαν Μέρφι στο να γράψει έναν ρόλο για την Καρντάσιαν στη 12η σεζόν του American Horror Story, κάτι που τελικά έβαλε τα θεμέλια για το All’s Fair.

Η Κιμ Καρντάσιαν απάντησε στις αρνητικές κριτικές για τη σειρά, με αυτοσαρκαστικό ύφος και μια ειρωνική ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε χιλιάδες σχόλια. «Έχετε δει την πιο κριτικά αναγνωρισμένη εκπομπή της χρονιάς;» ρώτησε σκωπτικά η τηλεπερσόνα στη λεζάντα ενός καρουζέλ με αντιφατικά tweets.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας-Μπετς, Τεγιάνα Τέιλορ, Σάρα Πόλσον και Γκλεν Κλόουζ.