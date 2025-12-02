Zootopia 2: Έσπασε τα ταμεία - Ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

To αχτύπητο δίδυμο της αστυνομικού Τζούντι Χοπς (Τζίνιφερ Γκούντγουιν) και του μικροαπατεώνα Νικ Γουάιλντ (Τζέισον Μπέιτμαν) τίναξε την μπάνκα

Το Zootopia 2 είχε ένα εντυπωσιακό ιστορικό υψηλό εισπράξεων στο box office, σηματοδοτώντας ένα ηχηρό comeback για την Disney. Ειδικότερα, το σίκουελ της ταινίας κινουμένων σχεδίων συγκέντρωσε 96 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική το Σαββατοκύριακο, 156 εκατ. δολάρια στο πενθήμερο της Ημέρας των Ευχαριστιών και το ρεκόρ των 556 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως από την πρεμιέρα την Τετάρτη.

Μάλιστα, πέτυχε αρκετές πρωτιές: πρόκειται για το ισχυρότερο διεθνές ντεμπούτο του 2025, πήρε το «χρυσό» στην ιστορία για ταινία κινουμένων σχεδίων, με τον τέταρτο υψηλότερο παγκόσμιο τζίρο στα χρονικά. Το «Wicked: For Good» της Universal Pictures συνέχισε να αποδίδει θετικά για δεύτερο Σαββατοκύριακο της ταινίας, κερδίζοντας άλλα 62,8 εκατ. δολάρια εγχώρια στις ΗΠΑ με 270,4 εκατ. δολάρια συνολικά και 393 εκατ. δολάρια διεθνώς.

