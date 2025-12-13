Τέλος τα βίντεο AI με χαρακτήρες της Disney για τη Google μετά από επιστολή διακοπής και παύσης

Η πράξη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου παγκόσμιου διαλόγου για το ρόλο, τα όρια και τις υποχρεώσεις των εταιρειών ΑΙ όσον αφορά τη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου.

Σε μια εξέλιξη που υπογραμμίζει τις εντεινόμενες εντάσεις μεταξύ κολοσσών ψυχαγωγίας και τεχνολογίας γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η Google αφαίρεσε δεκάδες βίντεο που απεικόνιζαν χαρακτήρες της Disney από τις πλατφόρμες της, μετά την παραλαβή μιας επιστολής διακοπής και παύσης από το στούντιο. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη σύγκρουση στο μεγάλο debate για το πώς και αν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν προστατευμένο περιεχόμενο.

Η επιστολή που στάλθηκε στα κεντρικά της Google, σύμφωνα με αναφορές του Variety, ζητούσε την άμεση αφαίρεση συνδέσμων που οδηγούσαν σε βίντεο δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη και τα οποία απεικόνιζαν δημοφιλείς χαρακτήρες που ανήκουν στη Disney. Ανάμεσα στους χαρακτήρες που εντοπίστηκαν ήταν ο Μίκυ Μάους, ο Deadpool, χαρακτήρες από το Star Wars και The Simpsons, καθώς και άλλοι από εμβληματικές σειρές και ταινίες.

Τα βίντεο πολλά από τα οποία είχαν δημιουργηθεί με το εργαλείο AI Veo της Google, παρέπεμπαν απευθείας σε μηνύματα λάθους όπως «Το βίντεο δεν είναι πλέον διαθέσιμο λόγω αξίωσης πνευματικών δικαιωμάτων από τη Disney» - ένδειξη ότι η Google υλοποίησε το αίτημα για αφαίρεση.

Στην επιστολή, η Disney απαίτησε επίσης από την Google να εφαρμόσει τεχνικά μέτρα προστασίας για να αποτρέψει μελλοντικά τη δημιουργία ή τη διάδοση τέτοιων βίντεο με χαρακτήρες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον, ζητήθηκε να σταματήσει η Google να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες της Disney για εκπαίδευση των μοντέλων ΑΙ της, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει συχνές διαμάχες ανάμεσα σε κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και τεχνολογικές εταιρείες.

Η απάντηση και η θέση της Google

Η Google εξέδωσε μια σύντομη ανακοίνωση στην οποία τόνισε ότι έχει μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή σχέση με τη Disney και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί της για το ζήτημα. Η εταιρεία επισημαίνει ότι για την ανάπτυξη των συστημάτων ΑΙ χρησιμοποιεί δεδομένα από το ανοικτό διαδίκτυο και ότι έχει δημιουργήσει «καινοτόμους ελέγχους πνευματικών δικαιωμάτων», όπως τα συστήματα Google-extended και Content ID για το YouTube, τα οποία επιτρέπουν σε δικαιούχους να διαχειρίζονται το περιεχόμενό τους.

Ωστόσο, η Disney έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες ότι τα εργαλεία ΑΙ της Google και άλλων τεχνολογικών εταιρειών παράγουν παράνομα υλικό που μιμείται ή αναπαράγει προστατευμένο περιεχόμενο χωρίς άδεια. Σε προηγούμενη νομική κίνηση, η Disney έχει κατηγορήσει τη Google για «παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε τεράστια κλίμακα», υποστηρίζοντας ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως τα Gemini, Veo, Imagen και Nano Banana παράγουν έργα με εμφανώς αναγνωρίσιμους χαρακτήρες που ανήκουν στη Disney και τις θυγατρικές της.

Η διαμάχη μεταξύ Disney και Google αναδεικνύει ένα από τα πιο καυτά ζητήματα στην ψηφιακή εποχή: την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εργαλεία γενετικής ΑΙ, που μπορούν να δημιουργούν εικόνες και βίντεο βάσει εκτεταμένων δεδομένων εκπαίδευσης, έχουν καταστήσει δυνατή την ταχεία δημιουργία περιεχομένου που μιμείται δημοφιλή έργα χωρίς άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων.

Η Disney, ως ένας από τους πιο ενεργούς υπερασπιστές των πνευματικών δικαιωμάτων, έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων Meta, Character.AI, ακόμη και της Midjourney, κατηγορώντας τις για παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και χρησιμοποιώντας εργαλεία που επιτρέπουν την αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου χωρίς έλεγχο.