Βιμ Βέντερς: Στο τιμόνι της Berlinale 2026 - Συγκινημένος που θα δει με έναν νέο τρόπο τις ταινίες

Ο Βιμ Βέντερς αναλαμβάνει πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής της Berlinale 2026, επιστρέφοντας στο φεστιβάλ σε διαφορετικό ρόλο.

Ο Γερμανός σκηνοθέτης, συγγραφέας και φωτογράφος Βιμ Βέντερς ανακοινώθηκε επίσημα ως πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής της 76ης Berlinale, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, σε μια επιλογή με ισχυρό συμβολισμό τόσο για το φεστιβάλ όσο και για την ίδια την ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Η ανακοίνωση έγινε από τη διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, Τρίσια Τάτλ, η οποία χαρακτήρισε τον Βέντερς ως «μία από τις πιο σημαντικές φωνές του διεθνούς κινηματογράφου». Όπως τόνισε, εδώ και έξι δεκαετίες ο σκηνοθέτης δημιουργεί έργα που ξεχωρίζουν για την ανθρωπιά, τη βαθιά ευαισθησία και την αίσθηση θαυμασμού για τον κόσμο και τον άνθρωπο. «Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε του έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Berlinale αισθάνεται υπερηφάνεια που ένας τόσο πολυδιάστατος αλλά και “ντόπιος” καλλιτέχνης θα ηγηθεί της κριτικής επιτροπής.

Ο ίδιος ο Βιμ Βέντερς υποδέχτηκε την ανακοίνωση με εμφανή συγκίνηση, δηλώνοντας ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα αναλάμβανε τον ρόλο του προέδρου της κριτικής επιτροπής «στην πόλη μου». Όπως είπε, η πρόσκληση της Τρίσια Τάτλ τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως πρόκειται για «έναν εντελώς νέο τρόπο να δω ταινίες στη Berlinale», παρακολουθώντας για πρώτη φορά όλες τις συμμετοχές του Διαγωνισμού και συζητώντας τες σε βάθος με ανθρώπους που αγαπούν τον κινηματογράφο. «Τι καλύτερο από αυτό;» σημείωσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη σπάνια αυτή εμπειρία.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 60 χρόνια, ο Βέντερς θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου. Τα πρόσφατα έργα του περιλαμβάνουν την ταινία «Perfect Days» (2023), η οποία απέσπασε διεθνή αναγνώριση και υποψηφιότητα για Όσκαρ, καθώς και το 3D ντοκιμαντέρ «Anselm» (2023), αφιερωμένο στον εικαστικό καλλιτέχνη Άνσελμ Κίφερ.

Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει ορόσημα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως «Ο φόβος του τερματοφύλακα για το πέναλτι», «Η Αλίκη στις πόλεις», «Οι βασιλιάδες του δρόμου» και «Ο Αμερικανός φίλος», έργα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας νέας κινηματογραφικής γλώσσας. Η διεθνής καταξίωση ήρθε με το «Παρίσι, Τέξας», που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 1984, ενώ ακολούθησαν ταινίες-σταθμοί όπως «Τα φτερά του έρωτα», «Μέχρι το τέλος του κόσμου» και «Μακριά, τόσο κοντά!».

Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατέχει και το ντοκιμαντέρ «Buena Vista Social Club», που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου και έφτασε έως τα Όσκαρ, καθώς και η ταινία χορού σε 3D «Pina», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα της Berlinale το 2011.

Η σχέση του Βέντερς με το Φεστιβάλ Βερολίνου είναι μακρόχρονη και ουσιαστική. Πέρα από τις πολυάριθμες προβολές έργων του, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Berlinale Talent Campus, ενώ το 2015 τιμήθηκε με την Τιμητική Χρυσή Άρκτο για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Η 76η Berlinale αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπό την προεδρία του Βιμ Βέντερς η Διεθνής Κριτική Επιτροπή θα κληθεί να απονείμει τα Χρυσά και Ασημένια Αρκούδια, με την τελετή απονομής να πραγματοποιείται στις 21 Φεβρουαρίου 2026. Για πολλούς, η επιλογή του Βέντερς αποτελεί εγγύηση για έναν διαγωνισμό με βαθιά καλλιτεχνική ματιά και ουσιαστικό διάλογο γύρω από τον σύγχρονο κινηματογράφο.