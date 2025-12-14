Ο οδηγός μόδας «Emily in Paris» είναι το απόλυτο όνειρο κάθε fashionista

Οι πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Έμιλι Κούπερ αποκτούν τη δική τους έντυπη «βίβλο», που υπόσχεται να μεταφέρει το παριζιάνικο στυλ απευθείας στη βιβλιοθήκη κάθε fashion lover.

Για όσους ονειρεύονται να ζήσουν - ή έστω να ντυθούν - σαν αληθινοί Παριζιάνοι, το "Emily in Paris: The Fashion Guide" από τον εκδοτικό οίκο Assouline αποτελεί μια απαραίτητη προσθήκη. Το βιβλίο συγκεντρώνει τη μόδα που καθόρισε την επιτυχημένη σειρά του Netflix και τη μετατρέπει σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό στυλ, αφιερωμένο όχι μόνο στους φανατικούς θαυμαστές της σειράς, αλλά και σε όλους όσοι αγαπούν τη σύγχρονη παρισινή αισθητική.

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του, ο αναγνώστης συναντά τα τολμηρά, εκκεντρικά και συχνά πολυσυζητημένα σύνολα της Έμιλι Κούπερ, αλλά και τα καλοδουλεμένα looks των φίλων, των συναδέλφων και των εραστών της. Κάθε εμφάνιση αποτυπώνει το χαρακτηριστικό ύφος της σειράς: έντονα χρώματα, απρόσμενοι συνδυασμοί και μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση της μόδας που αμφισβητεί τους κανόνες.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η βραβευμένη ενδυματολόγος Μέριλιν Φιτουσί, η οποία υπογράφει όχι μόνο τα κοστούμια της σειράς, αλλά και το ίδιο το βιβλίο ως συγγραφέας και επιμελήτρια. Μέσα από τον οδηγό, η Φιτουσί αποκαλύπτει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τα looks που έγιναν viral, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο πώς γεννήθηκαν οι εμφανίσεις που καθόρισαν την εικόνα της Emily in Paris.

Το βιβλίο δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή των ρούχων. Περιλαμβάνει πρόλογο από τον δημιουργό της σειράς, Ντάρεν Σταρ, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σχέση τηλεόρασης και μόδας ήδη από την εποχή του Sex and the City. Παράλληλα, ο αναγνώστης έχει πρόσβαση στα παρασκήνια της σχεδιαστικής διαδικασίας: από τις αρχικές ιδέες και την αναζήτηση vintage κομματιών, μέχρι τις δοκιμές, τις αλλαγές και τις τελικές αποφάσεις.

Ανάμεσα στις σελίδες ξεδιπλώνεται ένας πλούσιος οπτικός κόσμος με αποκλειστικές φωτογραφίες, mood boards, σκίτσα και προσωπικά σχόλια της ενδυματολόγου, πολλά από τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα βιβλίο που λειτουργεί τόσο ως πηγή έμπνευσης όσο και ως συλλεκτικό αντικείμενο υψηλής αισθητικής.

Το Emily in Paris: The Fashion Guide δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα σε μια επιτυχημένη σειρά, αλλά ένας ύμνος στη μόδα ως μέσο έκφρασης και δημιουργικότητας. Για όσους θέλουν να αγκαλιάσουν το στυλ της Έμιλι και να φέρουν λίγη παριζιάνικη φινέτσα στην καθημερινότητά τους, αυτός ο οδηγός αποτελεί το απόλυτο fashion statement.