End of an era για τα βραβεία Όσκαρ και την τηλεόραση: Από το 2029 θα μεταδίδονται στο Youtube

Τα Όσκαρ θα αλλάξουν στέγη, 76 χρόνια μετά την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τι σημαίνει όμως πραγματικά αυτή η συμφωνία;

Τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία των Όσκαρ ανακοίνωσε η Ακαδημία, η οποία έκλεισε μια ιστορική, και μείζονος σημασίας, συμφωνία με το Youtube. Ύστερα από 76 χρόνια τηλεοπτικής μετάδοσης μέσω του ABC, η τελετή θα μεταδίδεται από το 2029 στο Youtube. Η αρχή, δηλαδή, θα γίνει με την 101η τελετή και η συμφωνία θα ισχύσει μέχρι το 2033.

Το ABC μετέδιδε τα βραβεία από το 1976. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το CNN, το deal της Ακαδημίας με το Youtube, φανερώνει τη δραματική μετατόπιση ισχύος στη βιομηχανία των ΜΜΕ, η οποία έχει ανατραπεί από τις πλατφόρμες. Αποδέχεται, ουσιαστικά, τη νέα πραγματικότητα, που θέλει τους θεατές και δη τους νέους, να παρακολουθούν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος online.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν διάφορες εικασίες για πιθανό νέο big tech αγοραστή που θα μπορούσε να αποκτήσει τα δικαιώματα, μετά τη δημοπρασία της Ακαδημίας για μελλοντικές τηλεοπτικές μεταδόσεις. Τελικά, το Youtube ξεπέρασε το ABC και άλλους ενδιαφερόμενους, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την κυριαρχία που έχει σε κινητά και φορητούς υπολογιστές, αλλά και για την δύναμη που έχει και στις τηλεοπτικές οθόνες. Όπως γράφουν οι New York Times, σύμφωνα με τη Nielsen, το Youtube κατέχει το 13% του συνολικού χρόνου τηλεθέασης στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλη πλατφόρμα - το Netflix ακολουθεί με 8%.

"Αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό", ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ο Μπιλ Κρέιμερ, διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, και η Λινέτ Χάουελ Τέιλορ, πρόεδρός της.

Με τη σειρά του, Διευθύνων Σύμβουλος του Youtube, Νιλ Μόχαν, ανέφερε σε δηλωσή του: “Τα Όσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς μας θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την τέχνη. Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές, σε όλο τον κόσμο, θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστή στην ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ”.

Τα Όσκαρ στο Youtube: Διχασμένοι οι δημιουργοί

Οι streaming πλατφόρμες δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν κατά κράτος μόνο την τηλεόραση, αλλά και το Χόλιγουντ - μια ακόμη ιστορική συμφωνία είναι προ των πυλών, μεταξύ της Netflix και της Warner Bros. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως οι δημιουργοί θα έμεναν ανεπηρέαστοι με την μετάδοση των Όσκαρ στο Youtube - για την ακρίβεια είναι διχασμένοι ανάμεσα στην ανάγκη για διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων αφήγησης και την αγκαλιά της κοινότητας μέσω πλατφορμών.

Ο σεναριογράφος Ντάνιελ Κούνκα σχολίασε στο Χ, μετά την ανακοίνωση πως “το να μεταδίδει το Youtube τα Όσκαρ, είναι σαν να χαιρετάς τον άνθρωπο που προσπαθεί να σε σκοτώσει”. Όπως γράφει το CNN, το Youtube, που διαφωνεί με αυτή την άποψη, ενθαρρύνει τους κινηματογραφιστές να πειραματιστούν με τη νέα τεχνολογία και να διανείμουν έργα με νέους τρόπους.

Πάντως, τα Όσκαρ δυσκολεύονται την τελευταία δεκαετία να παραμείνουν επίκαιρα, με πολλούς θεατές να παραπονιούνται για την μεγάλη χρονική διάρκειά τους, αλλά και την εκπληκτικά σοβαροφάνειά τους. Το 2016, όταν το ABC και η Ακαδημία ανανέωσαν -για τελευταία φορά όπως αποδείχθηκε- τη συνεργασία τους, η τηλεθέαση κατέγραψε 34,4 εκατ. θεατές. Το 2021 κατέγραψε την χαμηλότερη, με 10,4 εκατ. θεατές.

Όπως και να 'χει, όμως, προφανώς και το ABC ήθελε τα Όσκαρ - έδινε 100 εκατ. δολάρια τον χρόνο για την προβολή τους, ενώ αποκόμιζε περίπου 140 εκατ. δολάρια ετησίως από διαφημίσεις, μέρος των οποίων μοιραζόταν με την Ακαδημία. Το μήνυμα του δικτύου για την αποχώρηση ήταν λιτό, γράφοντας πως ανυπομονεί να μεταδώσει τις επόμενες τρεις τελετές των Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της εορταστικής εκπομπής των 100 χρόνων της τελετής.

Πάντως, αν και τα Όσκαρ συνεχίζουν να βραβεύουν τις κινηματογραφικές παραγωγές, όλο και περισσότεροι άνθρωποι τελικά τις παρακολουθούν μέσω streaming, όπως το Anora που στα προηγούμενα Όσκαρ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, και κάποιους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε στο Hulu.