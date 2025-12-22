LIFE NOW CULTURE

Το ταξίδι του Παπακαλιάτη στο εξωτερικό που μαρτυρά τη συνέχεια του Maestro

22 Δεκεμβρίου 2025

O νέος κύκλος της σειράς Maestro θα είναι 6 επεισόδια και θα έχει πολλές εκπλήξεις. Τι ετοιμάζει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης;

Στην Ουγγαρία βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Όχι για τη σύναψη μιας νέας διεθνούς τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής συμφωνίας αλλά για γυρίσματα για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο του «Maestro» που αριθμεί 6 επεισόδια. Ως γνωστόν στο φινάλε του προηγούμενου κύκλου η Κλέλια (Κλέλια Ανδριολάτου) είχε αποφασίσει να φύγει για τη Βουδαπέστη.

