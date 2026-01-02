Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε

Πρωτοχρονιάτικη έκπληξη από το Mega που από Δευτέρα (5/1) θα παίζει ξανά κάθε βράδυ στις 23.10 την αγαπημένη - πλην αδικημένη - κωμική σειρά, Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα

Τα βράδια των γιορτών στο Mega έχουν έντονο άρωμα κωμωδίας με τα επεισόδια του Παρά Πέντε να παίζουν back to back και από την ερχόμενη Δευτέρα (5/1) μία ακόμα αγαπημένη κωμική σειρά, από τα τέλη των '90s αυτή τη φορά, έρχεται να προστεθεί στην prime time ζώνη του σταθμού: το Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα.

Πρόκειται για τη σειρά που απογείωσε τη δημοτικότητα της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία μπορεί να είχε κάνει νωρίτερα guest σε αρκετές σειρές και να είχε ήδη παίξει έναν μεγάλο ρόλο στη σειρά «Είμαστε στον Αέρα», όμως, μέσα από το «Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα» έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό, όπως και οι υπόλοιποι τρεις πρωταγωνιστές: Ρένος Χαραλαμπίδης, Κλέων Γρηγοριάδης και η αξέχαστη Ελευθερία Βιδάκη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr