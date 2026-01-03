Οι BTS επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδεία μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας

Οι BTS επιστρέφουν στις 20 Μαρτίου 2026 με νέο άλμπουλ.

Το παγκοσμίου φήμης κορεατικό συγκρότημα BTS ετοιμάζεται να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στις 20 Μαρτίου 2026 με νέο άλμπουμ — το πρώτο τους ως πλήρης ομάδα μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από την BigHit Music, μητρική εταιρεία και πρακτορείο των BTS, μέσω δημοσιεύσεων και ενημερώσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Η ημερομηνία επιβεβαιώθηκε και από τα νοτιοκορεάτικα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι το επερχόμενο άλμπουμ σηματοδοτεί την πλήρη επανένωση των επτά μελών: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook.

Οι BTS είχαν ανακοινώσει την παύση των ομαδικών τους δραστηριοτήτων μετά την κυκλοφορία του ανθολογικού άλμπουμ “Proof” τον Ιούνιο του 2022, για να εκπληρώσουν οι επτά τους μέλη την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Νότια Κορέα — υποχρέωση που ισχύει για όλους τους άντρες της χώρας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα μέλη εργάστηκαν σε ατομικά projects: κυκλοφόρησαν σόλο άλμπουμ, εμφανίστηκαν σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πρότζεκτ, ενώ παράλληλα διατήρησαν την επαφή με το κοινό τους μέσα από livestreams και προσωπικές εμφανίσεις.

Πριν την επίσημη επιβεβαίωση από την εταιρεία, οι BTS είχαν ήδη αποκαλύψει την ημερομηνία του comeback μέσω χειρόγραφων μηνυμάτων που απέστειλαν σε επιλεγμένα μέλη της fandom κοινότητας, γνωστής ως ARMY. Κάθε γράμμα περιείχε θερμές ευχές και την ημερομηνία “2026.03.20”, προκαλώντας ενθουσιασμό στα social media πριν ακόμα δημοσιοποιηθεί επίσημα.

Στα μηνύματά τους, τα μέλη εξέφρασαν την ανυπομονησία και τη χαρά τους για την επανένωση. Ο RM ανέφερε ότι περίμενε αυτή τη στιγμή “πιο απεγνωσμένα από οποιονδήποτε άλλο”, ενώ ο Jin τόνισε ότι μετά τις προσωπικές του εμφανίσεις ως σόλο καλλιτέχνης, επιτέλους επιστρέφει “ως μέλος μιας ομάδας”. Ο j-Hope τόνισε πως “επιτέλους είναι η χρονιά που θα είμαστε όλοι μαζί με εσάς”, και ο Jungkook ζήτησε από τους fans να συνεχίσουν να τους στηρίζουν.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι BTS έχουν επιβεβαιώσει σχέδια για μια παγκόσμια περιοδεία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει πολλές στάσεις ανά τον κόσμο. Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες, τις πόλεις και άλλες δραστηριότητες θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω των επίσημων καναλιών της BigHit και των BTS.

Η επιστροφή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του συγκροτήματος, όχι μόνο επειδή τερματίζει μια από τις μεγαλύτερες παύσεις στην ιστορία των BTS, αλλά και γιατί έρχεται σε μια στιγμή που η παγκόσμια μουσική σκηνή έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η 20ή Μαρτίου 2026 αναμένεται να είναι μια ημερομηνία που θα μείνει αξέχαστη στους fans αλλά και στη σύγχρονη μουσική ιστορία.