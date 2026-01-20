Eurovision 2026: Το απόλυτο ranking των 28 ελληνικών συμμετοχών στα Ημιτελικά

Ακούγοντας τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, αυτή είναι η δική μας κατάταξη.

Παρά το γεγονός ότι η Eurovision φέτος έχει γίνει 10 διαφορετικές φορές «cancel», οι περισσότερες από τις οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες τα social media έχουν βουίξει για το ποιος τελικά θα μας εκπροσωπήσει στην Βιέννη.

Κάθε μέρα ακούμε και ένα διαφορετικό όνομα που τα μέσα ονομάζουν «φαβορί» και φυσικά όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να παρακολουθήσουμε τους δύο Ημιτελικούς, όπου θα δούμε τα τραγούδια να παίρνουν ζωή στο stage.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr