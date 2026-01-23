Aυτή είναι η πιο τρομακτική ταινία που είδε ποτέ ο Κιούμπρικ

Αν δεν εμπιστευτούμε τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, τότε ποιον; Αυτή είναι η πιο τρομακτική ταινία που είδε ποτέ ο μεγάλος σκηνοθέτης

Όταν σκέφτεται κανείς ταινίες τρόμου, σίγουρα θα φέρει στο νου του βίαιους θανάτους, δολοφόνους σαν τον Φρέντι Κρούγκερ και jump scares. Ωστόσο, υπάρχει ένα είδος τρόμου που είναι πολύ χειρότερο από όλα τα παραπάνω. Ο ψυχολογικός και υπαρξιακός τρόμος.

The Vanishing: Η πιο τρομακτική ταινία που είδε ο Κιούμπρικ

Το 1988, ο σκηνοθέτης George Sluizer κυκλοφόρησε την ιδιαίτερα επιδραστική ταινία τρόμου The Vanishing, την οποία ο μετρ του σινεμά, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, αποκάλεσε ως την "πιο τρομακτική ταινία" που έχει δει. Το The Vanishing πραγματεύεται το υπαρξιακό άγχος, την απαγωγή και τη ζωή με το τραύμα της απώλειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr