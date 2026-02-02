Η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος - είναι η αρχή

Γιατί κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ξανασυστήσεις τον εαυτό σου -πιο ελεύθερη, πιο αυθεντική, πιο εσύ.

Μια περίοδος αλλαγής, δύναμης και βαθύτερης κατανόησης του εαυτού σου. Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις 365 συμβουλές, εργαλεία και μικρές καθημερινές υπενθυμίσεις που θα σε βοηθήσουν:

• να αγκαλιάσεις το σώμα σου και τις αλλαγές του με τρυφερότητα,

• να καλλιεργήσεις αυτοπεποίθηση και ισορροπία,

• να ζήσεις με περισσότερη χαρά, ενέργεια και ποιότητα ζωής.

Η Άννα Μαρία Παπίρη με τη συνεργασία 26 ειδικών σού δείχνει ότι αυτή η φάση μπορεί να γίνει το πιο δυνατό, φωτεινό και δημιουργικό κομμάτι της ζωής σου.

Η συγγραφέας

Η Άννα Μαρία Παπίρη γεννήθηκε στην Κέρκυρα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε σχέδιο και ζωγραφική στην Καλλιτεχνική Σχολή Κέρκυρας, καθώς και γραφικές τέχνες και βιομηχανικό σχέδιο στη Σχολή Βακαλό. Αποφοίτησε από το Παν/μιο Nottingham Trent το 2000, με πτυχίο στο Management, και έλαβε MBA το 2002. Εργάστηκε 30 και πλέον χρόνια ως δημοσιογράφος σε ελληνικά περιοδικά (ENA, ΕΙΝΑΙ, ΕΓΩ, STATUS) και σε διεθνή έντυπα, όπως τα Votre Beaute, Prevention, Men’s Health και Women’s Health. Το 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο, Η επανάσταση της νεότητας, και το 2016 το Η δίαιτα… αλλιώς!, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Το 2022 κυκλοφόρησε το The Greek Diet Cure, βασισμένο σε μελέτες για τα ελληνικά τρόφιμα, τον ελληνικό τρόπο ζωής και την επίδρασή τους στη συνολική ευεξία του οργανισμού. Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και εκδηλώσεις για την ευεξία, την ομορφιά και την ποιότητα ζωής.

Μήνυμα από τη συγγραφέα

“Το πιο σημαντικό είναι να σταματήσεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με την εικόνα και τα συναισθήματα που είχες παλιότερα. Είναι μεγάλο λάθος να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να περιμένεις να δεις το είδωλο που έβλεπες πριν από δέκα χρόνια. Επομένως, είναι εξίσου παράλογο να περιμένεις να νιώσεις το ίδιο. Τα χρόνια περνούν και, εκτός από τις αλλαγές στο σώμα, επηρεάζουν τα συναισθήματα και την ψυχή μας. Δεν είσαι η ίδια όπως παλιά, γιατί στην πορεία των χρόνων έχεις βιώσει πολλές καταστάσεις, έχεις αποκτήσει τόσες αναμνήσεις και έχεις κερδίσει εμπειρίες και γνώσεις. Καθώς λοιπόν περνάς από την αναπαραγωγική ηλικία στην ωριμότητα μετά την εμμηνόπαυση, σίγουρα θα εντοπίζεις τις διαφορές στην προσωπικότητά σου και στο πώς χειρίζεσαι διάφορες καταστάσεις. Είσαι η νέα εκδοχή του εαυτού σου και η πρώτη που θα πρέπει να το αποδεχτεί αυτό δεν είναι άλλη από εσένα την ίδια, έτσι ώστε να το αγκαλιάσουν και οι άλλοι γύρω σου. Φέρσου λοιπόν ευγενικά στον νέο σου εαυτό, φρόντισέ τον και σχεδίασε μαζί του το μέλλον.”