Για να δεις τη Φοντάνα Ντι Τρέβι, πρέπει πια να πληρώσεις - Να πώς η Ρώμη θα βγάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο

Αν έχεις ήδη επισκεφτεί τη Φοντάνα Ντι Τρέβι στη Ρώμη, μόλις γλίτωσες 2 ευρώ. Αν όχι, θα χρειαστεί να πληρώσεις το εισιτήριο - απόφαση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 2 Φεβρουαρίου.

Η Ρώμη αποτελεί μία από τις ομορφότερες και ιστορικότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης - πράγμα που γνωρίζεις ήδη, αν την έχεις επισκεφτεί έστω μία φορά. Είναι ένα κέντρο πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, γαστρονομίας και φυσικά ιστορίας, που έχει καταφέρει να διαφυλάξει την αίγλη και την ποιότητά της, παρά τους εκατομμύρια επισκέπτες που προσγειώνονται στην πόλη κάθε χρόνο. Αυτός (σ.σ ο υπερτουρισμός) ίσως να αποτελεί τον βασικότερο λόγο που οι αρμόδιοι αποφάσισαν να βάλουν εισιτήριο σε ένα από τα πιο φημισμένα και εντυπωσιακά σημεία της Ρώμης: την Φοντάνα Ντι Τρέβι.

Από χθες, 2 Φεβρουαρίου του 2026, όσοι τουρίστες επιθυμούν να επισκεφτούν το πιο διάσημο συντριβάνι του κόσμου, θα κληθούν να πληρώσουν εισιτήριο ύψους 2 ευρώ. Ναι, αφενός και δεν πρόκειται για κάποιο μεγάλο ποσό, ωστόσο να υπογραμμίσουμε πως η Φοντάνα Ντι Τρέβι βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, στην «καρδιά» της Ρώμης για την ακρίβεια, πάνω σε πέρασμα, συνεπώς προκαλεί εντύπωση ότι από εδώ και στο εξής κάποιος θα πληρώνει, για να δει από κοντά το συντριβάνι.

Η είσοδος στη Φοντάνα Ντι Τρέβι θα κοστίζει πλέον 2 ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, εισιτήριο καλούνται να πληρώσουν τόσο ξένοι όσο και ντόπιοι επισκέπτες, ωστόσο εξαιρούνται όσοι έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα. Ακόμα, 2 ευρώ δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τα παιδιά μέχρι 6 ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και οι ξεναγοί. Οι επίσημες καταγραφές μαρτυρούν, πως οι ημερήσιες επισκέψεις τουριστών έφταναν κατά μέσο όρο τις 30.000. Αν η τουριστική κίνηση συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, τότε τα ετήσια έσοδα του δήμου της Ρώμης θα είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια. Καθόλου άσχημα, έτσι;

Ο δήμαρχος της πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, δήλωσε, μετά την έναρξη του νέου μέτρου: «Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της». Όπως ανέφερε, τα έσοδα από την Φοντάνα Ντι Τρέβι θα διατεθούν για τη φροντίδα και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Shutterstock

Ελπίζουμε, αυτή πρωτοβουλία του δήμου της Ρώμης να μην αποτελέσει έμπνευση για άλλα δωρεάν αξιοθέατα του κόσμου. Για παράδειγμα, θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς, ότι πρέπει να πληρώσει εισιτήριο για να περπατήσει στην Πλάκα, να δει τον Πύργο του Άιφελ από τον δρόμο ή να σταθεί μπροστά στο Big Ben. Τα δημόσια αξιοθέατα ανέκαθεν αποτελούσαν κομμάτι της καθημερινότητας των πόλεων και όχι «προϊόν» με ταμείο στην είσοδο.

Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα του υπερτουρισμού δεν είναι αμελητέο. Όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περνούν καθημερινά από ένα σημείο, η φθορά είναι αναπόφευκτη – και χρειάζονται χρήματα για τα κόστη συντήρησης, καθαριότητας και ασφάλειας. Υπό αυτή την έννοια, τα 2 ευρώ μοιάζουν περισσότερο με ένα συμβολικό αντίτιμο, παρά με κανονικό εισιτήριο.

Η Ρώμη έκανε το πρώτο βήμα και, όπως φαίνεται, είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο. Τώρα, αν θα μείνει μια μεμονωμένη λύση ή αν θα ανοίξει τον δρόμο για παρόμοια μέτρα σε όλο τον κόσμο, θα φανεί στην πορεία. Μέχρι τότε, αν βρεθείς μπροστά στη Φοντάνα Ντι Τρέβι, φρόντισε τουλάχιστον η ευχή που θα κάνεις, ρίχνοντας το κέρμα σου, να αξίζει τα… 2 ευρώ.