Αυτός ο ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον ποδηλάτη Λανς Άρμστρονγκ στη νέα βιογραφική ταινία

Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ντόπινγκ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, με την υπογραφή του σκηνοθέτη του "Conclave".

Ο Όστιν Μπάτλερ, ο ηθοποιός που καθήλωσε κοινό και κριτικούς ως Έλβις Πρίσλεϊ και απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ, ετοιμάζεται για έναν ακόμη απαιτητικό ρόλο μεταμόρφωσης. Αυτή τη φορά θα υποδυθεί τον Λανς Άρμστρονγκ, τον άλλοτε θρυλικό ποδηλάτη του Tour de France, του οποίου η καριέρα κατέρρευσε εξαιτίας ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ντόπινγκ στην ιστορία του αθλητισμού.

Τη σκηνοθεσία της νέας βιογραφικής ταινίας αναλαμβάνει ο Έντουαρντ Μπέργκερ, ο Γερμανός δημιουργός πίσω από τη βραβευμένη με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front) και το πρόσφατο πολιτικό θρίλερ «Conclave». Η εμπλοκή του έχει ήδη αυξήσει τις προσδοκίες της βιομηχανίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το πρότζεκτ έχει προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων στούντιο και πλατφορμών streaming για τα δικαιώματα διανομής.

getty images

Παραγωγός της ταινίας είναι ο Σκοτ Στούμπερ, πρώην επικεφαλής κινηματογραφικού τμήματος της Netflix, ο οποίος πλέον συνεργάζεται με την United Artists, εταιρεία που ανήκει στην Amazon. Αν και έχει υπογράψει συμφωνία πρώτης προτεραιότητας με την εταιρεία, το συγκεκριμένο σχέδιο είχε ξεκινήσει νωρίτερα, με αποτέλεσμα τα δικαιώματα να παραμένουν ανοιχτά στην αγορά.

Σε αντίθεση με προηγούμενες κινηματογραφικές απόπειρες, ο Στούμπερ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα ζωής του ίδιου του Άρμστρονγκ, γεγονός που επιτρέπει πιο προσωπική και εις βάθος προσέγγιση της ιστορίας. Το 2015, ο Μπεν Φόστερ είχε υποδυθεί τον ποδηλάτη στην ταινία «The Program», η οποία όμως δεν σημείωσε ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία.

Ο Λανς Άρμστρονγκ θεωρούνταν για χρόνια σύμβολο επιμονής και έμπνευσης, έχοντας κερδίσει επτά συνεχόμενους Γύρους Γαλλίας μετά τη μάχη του με τον καρκίνο. Ωστόσο, το 2012 αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο σύστημα χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Του αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι και αποκλείστηκε διά βίου από τον επαγγελματικό αθλητισμό, σε μια πτώση που συγκλόνισε τον κόσμο του αθλητισμού.

Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο Ζακ Μπέιλιν, υποψήφιος για Όσκαρ για το «King Richard», ενώ συμπαραγωγός θα είναι ο Νικ Νέσμπιτ.

Ο Μπάτλερ συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο Χόλιγουντ. Μετά το «Elvis», εμφανίστηκε στο «Dune: Part Two», πρωταγωνίστησε στο «Caught Stealing» του Ντάρεν Αρονόφσκι και ετοιμάζεται για το αστυνομικό δράμα «Enemies» δίπλα στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ. Η επιλογή του για τον ρόλο του Άρμστρονγκ δείχνει τη διάθεσή του να αναλαμβάνει σύνθετους, αμφιλεγόμενους χαρακτήρες.

Η ταινία αναμένεται να εστιάσει όχι μόνο στις θριαμβευτικές νίκες του ποδηλάτη, αλλά και στο ανθρώπινο κόστος της πτώσης του, εξερευνώντας τα όρια της φιλοδοξίας, της απάτης και της δημόσιας διαπόμπευσης. Ένα αθλητικό δράμα με έντονα ψυχολογικά και ηθικά διλήμματα, που φιλοδοξεί να φωτίσει την πιο σκοτεινή πλευρά της δόξας.