Όστιν Μπάτλερ: Ξεκαθαρίζει γιατί δεν θα έπαιζε ποτέ τον Τζέιμς Μποντ

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκλείει το ενδεχόμενο να ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ, αλλά δηλώνει πρόθυμος να συμμετάσχει στο franchise με διαφορετικό ρόλο.

Ο Όστιν Μπάτλερ, ένας από τους πιο ανερχόμενους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι δεν σκοπεύει να βρεθεί στη διεκδίκηση του εμβληματικού ρόλου του Τζέιμς Μποντ. Αν και πολλοί θα τον φαντάζονταν ως διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ, ο Μπάτλερ θεωρεί ότι η ιδέα να υποδυθεί έναν τόσο βαθιά βρετανικό χαρακτήρα θα ήταν «κάπως ιερόσυλη».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό παραγωγό Σαμ Τόμσον στο Hits Radio, ο ηθοποιός δήλωσε:

«Είμαι Αμερικανός, μπορώ να κάνω μια προφορά, αλλά αυτό θα ήταν κάπως ιερόσυλο».

Η τοποθέτηση του Μπάτλερ έρχεται σε μια περίοδο που η Amazon αναζητά τον επόμενο Μποντ, έχοντας αποκτήσει τα δικαιώματα του franchise έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και αναλαμβάνοντας πλήρη δημιουργικό έλεγχο. Η επόμενη ταινία αναμένεται να σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπάτλερ συνεργάστηκε με τον Βιλνέβ στο Dune και «λατρεύει» την ιδέα μιας νέας συνεργασίας, ξεκαθάρισε ότι προτιμά να ενταχθεί στο σύμπαν του Μποντ με διαφορετικό τρόπο. «Κακοποιός; Αυτό θα ήταν εντάξει! Θα το έκανα αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη στάση έχουν κρατήσει και άλλοι ηθοποιοί που φημολογούνταν ως πιθανοί υποψήφιοι. Ο Γκλεν Πάουελ είχε δηλώσει πως «ένας Τεξανός δεν πρέπει να παίζει τον Τζέιμς Μποντ», ενώ ο Θίο Τζέιμς χαρακτήρισε την ιδέα «τρομακτική». Ο Τάρον Έγκερτον, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι ο ρόλος θα ήταν «χαμένη ευκαιρία» για τον ίδιο.

Παράλληλα με τις φήμες για το μέλλον του Μποντ, ο Μπάτλερ συνεχίζει ακάθεκτος την καριέρα του. Επόμενο μεγάλο του βήμα είναι η πρωταγωνιστική του συμμετοχή στο θρίλερ "Caught Stealing", σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Ντάρεν Αρονόφσκι. Στην ταινία θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Ζόι Κράβιτς, ενώ η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 29 Αυγούστου 2025.

Η επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Χόλιγουντ, με την Amazon και τους δημιουργούς να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μπάτλερ, παρά την ταχύτατη άνοδό του, προτιμά να χαράξει μια διαφορετική διαδρομή μέσα στο θρυλικό franchise.

