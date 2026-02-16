Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η ταινία σημείωσε το καλύτερο άνοιγμα για το 2026, παρά τις σκληρές κριτικές

Αν μη τι άλλο, η επιτυχία της ταινίας έρχεται σε μια περίοδο που το μέλλον της Warner Bros. παραμένει αβέβαιο, με την Paramount να ενισχύει τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της, ελπίζοντας να επικρατήσει έναντι της Netflix.

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» δίχασε πριν καλά - καλά κάνει πρεμιέρα στις σκοτεινές αίθουσες. Βέβαια, δεν άλλαξε και σημαντικά μετά την προβολή, αλλά σίγουρα μια ταινία δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Ειδικά σε εκείνους που περίμεναν να δουν μια πιστή αντιγραφή του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ - ένα από τα σπουδαιότερα της αγγλικής λογοτεχνίας.

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη σημείωσαν επιτυχία στο παγκόσμιο box office, για το πρώτο Σαββατοκύριακο, και αυτό κάτι δείχνει. Συγκέντρωσαν 76,8 εκατ. δολάρια, κάνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα μέχρι στιγμής για το 2026.

Το ρομαντικό δράμα με τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, αν και βασίζεται στο μυθιστόρημα της Μπροντέ, ξανασυστήνει την ιστορία με διαφορετική προσέγγιση, έτσι όπως την επέλεξε η Έμεραλντ Φένελ. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τώρα έχει καλύψει τον προϋπολογισμό παραγωγής, ενώ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και σε μεγάλες αγορές όπως η Ιαπωνία, το Βιετνάμ και την Κίνα.

Αν μη τι άλλο, η επιτυχία της ταινίας έρχεται σε μια περίοδο που το μέλλον της Warner Bros. παραμένει αβέβαιο, με την Paramount να ενισχύει τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της, ελπίζοντας να επικρατήσει έναντι της Netflix. Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη είναι αποτελούν το ένατο συνεχόμενο Νο1 άνοιγμα για το στούντιο, μετά από μια κινηματογραφική χρονιά που περιλάμβανε τα A Minecraft Movie, Final Destination Bloodlines και Weapons. Το στούντιο διαθέτει επίσης δύο βασικούς διεκδικητές στα φετινά Όσκαρ: Sinners και One Battle After Another.

Εμείς την γνώμη μας για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη την είπαμε. Στο Rotten Tomatoes η ταινία έχει συγκεντρώσει 63%, ενώ η γνώμη των κριτικών δεν απέτρεψε το κοινό από το να αγοράσει εισιτήρια. Το 51% των θεατών του πρώτου Σαββατοκύριακου δήλωσε ότι θα «συνιστούσε σίγουρα» την ταινία σε φίλους, όπως γράφει ο Guardian. Οι θεατές της έδωσαν επίσης βαθμολογία Β στο CinemaScore.

Το GOAT, μια ταινία κινουμένων σχεδίων σε παραγωγή του Αμερικανού αστέρα του μπάσκετ Στέφεν Κάρι, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Βόρεια Αμερική με εκτιμώμενα έσοδα 26 εκατ. δολαρίων από 3.863 αίθουσες. Αναμένεται να προσθέσει ακόμη 6 εκατ. δολάρια τη Δευτέρα, φτάνοντας τα 32 εκατ. δολάρια στο τετραήμερο - το μεγαλύτερο ντεμπούτο κινουμένων σχεδίων από το Elemental το 2023. Διεθνώς συγκέντρωσε ακόμη 15,6 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο στα 47,6 εκατ.

Στην τρίτη θέση, το Crime 101 σημείωσε περίπου 15,1 εκατ. δολάρια τις πρώτες τρεις ημέρες προβολής του. Η Amazon MGM Studios κυκλοφόρησε το θρίλερ με τους Κρις Χέμσγουορθ και Μαρκ Ράφαλο σε 3.161 αίθουσες. Αναμένεται να φτάσει περίπου τα 17,8 εκατ. δολάρια μέχρι το τέλος της Δευτέρας, ωστόσο η ταινία έχει πολύ δρόμο ακόμη για να καλύψει τον προϋπολογισμό παραγωγής της, που φέρεται να ξεπερνά τα 90 εκατ. δολάρια.