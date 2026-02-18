Nostalgia alert! Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει στο επετειακό αφιέρωμα της Disney+, για τα 20 χρόνια Χάνα Μοντάνα

Το επετειακό αφιέρωμα για την Χάνα Μοντάνα, θα προβληθεί στις 24 Μαρτίου

Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Το Χάνα Μοντάνα, η εμβληματική σειρά που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, επιστρέφει στις 24 Μαρτίου στο Disney+, με ένα special αφιέρωμα για τα 20 χρόνια.

Στο επετειακό αφιέρωμα, η Μάιλι Σάιρους θα δώσει συνέντευξη στην Άλεξ Κούπερ, παρουσιάστρια του podcast Call Her Daddy, με την παρουσία κοινού στο στούντιο. Η συζήτηση θα «προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στη δημιουργία ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας και στη διαρκή επίδραση που είχαν η σειρά και ο χαρακτήρας στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο».

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, όπως γράφει το Hollywood Reporter, η τραγουδίστρια και ηθοποιός θα αναβιώσει τη μουσική και τις αξέχαστες στιγμές της σειράς, ενώ ορισμένα από τα σκηνικά θα ζωντανέψουν ξανά, όπως η ντουλάπα της Χάνα Μοντάνα και το σαλόνι της οικογένειας Στιούαρτ. Οι θαυμαστές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν αρχειακό υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ ξανά.

«Η Χάνα Μοντάνα θα είναι πάντα κομμάτι αυτού που είμαι. Αυτό που ξεκίνησε ως μια τηλεοπτική σειρά έγινε μια κοινή εμπειρία που διαμόρφωσε τη ζωή μου και τη ζωή τόσων πολλών θαυμαστών, και θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτή τη σύνδεση», ανέφερε η Μάιλι Σάιρους σε δήλωσή της.

«Το γεγονός ότι εξακολουθεί να σημαίνει τόσα πολλά για τον κόσμο μετά από όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Αυτό το “Hannahversary” είναι ο δικός μου τρόπος να γιορτάσω και να ευχαριστήσω τους θαυμαστές που στάθηκαν δίπλα μου για 20 χρόνια».

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Disney Branded Television, Άϊο Ντέιβις, δήλωσε πως «η Χάνα Μοντάνα άνοιξε τον δρόμο σε τόσους πολλούς θαυμαστές να κάνουν μεγάλα όνειρα, να τραγουδήσουν δυνατά και να αγκαλιάσουν κάθε πλευρά του εαυτού τους, γι’ αυτό και η κληρονομιά της συνεχίζει να λάμπει μέσα από τις γενιές. Η συνεργασία με τη Μάιλι Σάιριους για αυτό το αφιέρωμα είναι ένα όνειρο και θέλουμε να αποτελέσει μια ερωτική επιστολή προς τους θαυμαστές, που παραμένουν το ίδιο παθιασμένοι σήμερα όπως ήταν όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα πριν από σχεδόν 20 χρόνια».

Φυσικά, ενόψει του αφιερώματος, στο Disney+ μπορεί κανείς να δει τις τέσσερις σεζόν της σειράς, την ταινία, καθώς και τις καλύτερες στιγμές σε συναυλία της Μάιλι Σάιρους ως Χάνα Μοντάνα.

Η σειρά ακολουθεί μία έφηβη που έχει διπλή ζωή ως ποπ σταρ. Αυτός ο ρόλος ήταν και η απαρχή μιας τεράστιας καριέρας για την Μάιλι Σάιρους.

Ο κατάλογος της Χάνα Μοντάνα έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα περισσότερες από μισό δισεκατομμύριο ώρες προβολής παγκοσμίως στο Disney+. Παράλληλα με τη σειρά, η υποψήφια για βραβείο Emmy παραγωγή κυκλοφόρησε μουσική που σημείωσε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας 14 πλατινένια και 18 χρυσά άλμπουμ παγκοσμίως.