To Tell Me Lies κλείνει οριστικά τον κύκλο του με την 3η σεζόν και αυτό είναι το πιο σωστό

Η δραματική σειρά στο Disney+ έριξε αυλαία με το 8ο επεισόδιο αυτής της σεζόν

Το Tell Me Lies, μία από τις πιο πολυσυζητημένες και εθιστικές σειρές του Disney+, έριξε αυλαία, χθες, με το 8ο επεισόδιο. Αν και δεν είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί με την 3η σεζόν, η showrunner Μέγκαν Όπενχαϊμερ δήλωσε πως το φινάλε αυτής της σεζόν έκλεισε οριστικά τον κύκλο της δραματικής σειράς.

«Μετά από τρεις καταπληκτικές σεζόν του Tell Me Lies, το αποψινό επεισόδιο θα είναι το φινάλε της σειράς. Αυτό ήταν πάντα το τέλος που είχαμε στο μυαλό μας εγώ και η συγγραφική μου ομάδα και είμαστε απίστευτα περήφανοι γι’ αυτό», έγραψε στο Instagram, συνοδεύοντας μια φωτογραφία του καστ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της 3ης σεζόν.

«Η απίστευτη ανταπόκρισή σας σε αυτή τη σεζόν μάς ενέπνευσε να εξετάσουμε αν υπήρχε κάποιος άλλος οργανικός τρόπος να συνεχιστεί η ιστορία, αλλά τελικά νιώσαμε ότι είχε φτάσει στο φυσικό της τέλος. Ο βασικός μου στόχος ήταν πάντα να προστατεύσω την ποιότητα της σειράς και να σας προσφέρω την καλύτερη δυνατή εμπειρία».

Σε συνέντευξή της στο Deadline -που δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν προβληθεί το φινάλε- η showrunner εξήγησε περαιτέρω την απόφασή της να μη συνεχίσει το Tell Me Lies με τέταρτη σεζόν. Η Όπενχαϊμερ ανέφερε ότι οι ιστορίες όλων των χαρακτήρων είχαν φτάσει σε ένα φυσικό τέλος και ότι μια συνέχεια θα έκανε τη σειρά να μοιάζει με «μια εντελώς διαφορετική σειρά» και συνέχισε:

«Προφανώς αγαπάμε να φτιάχνουμε αυτή τη σειρά και εγώ αγαπώ το κοινό μας, αλλά είχα κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τους σεναριογράφους μας και, όταν πραγματικά κοιτάς τι θα μπορούσε να συμβεί μετά, η Λούσι δεν είναι πια στο σχολείο. Οι περισσότεροι από το καστ πρόκειται να αποφοιτήσουν από το κολέγιο στο μέλλον. Ζουν όλοι σε διαφορετικά μέρη. Δεν βρίσκονται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Δεν υπάρχουν πολλά που να τους συνδέουν. Οπότε, ενώ θεωρώ μεγάλο προνόμιο να ξέρεις πότε μια σειρά τελειώνει και να μπορείς να γράψεις ένα σωστό τέλος και να σταματήσεις όσο είσαι μπροστά, είναι δύσκολο.

Για μένα το ζήτημα ήταν αν υπάρχει άλλη μία σεζόν εδώ μέσα που να είναι εξίσου καλή, που να μη μοιάζει με μια εντελώς διαφορετική σειρά. Και ένιωσα ότι θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί πλήρως. Το αφηγηματικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί. Οπότε ναι, παρότι είναι δύσκολο, το χειρότερο σενάριο θα ήταν να παραδώσω κάτι στο οποίο δεν πιστεύω. Και επίσης, γνωρίζοντας πόσο πολύ το καστ αγάπησε αυτό το τέλος - αυτοί ήταν οι άνθρωποι που ενσάρκωναν αυτούς τους χαρακτήρες για τόσο καιρό - αυτό μου έδωσε μεγάλη γαλήνη».

Το Tell Me Lies είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Κάρολα Λόβερινγκ και αφηγείται την (πάρα πολύ) χρόνια τοξική σχέση της Λούσι και του Στίβεν. Θα ταυτιστείς; Αρκετές φορές ενδεχομένως. Εκείνη πρωτοετής, ανασφαλής κάπως, αλλά έτοιμη να ζήσει τα φοιτητικά της χρόνια στο έπακρο. Εκείνος σπουδάζει Νομική, έχει αυτοπεποίθηση, αλλά είναι μέχρι το μεδούλι νάρκισσος. Ένα δίδυμο που δημιουργεί την πιο -μακριά από εμάς- σχέση, που δεν παρασέρνει στο βούρκο μόνο τους ίδιους, αλλά έχει συνέπειες και στους γύρω τους.

Εκτός από τη Λούσι και τον Στίβεν, βλέπουμε όλους τους χαρακτήρες να πληγώνονται και να πληγώνουν, να έχουν άγνοια κινδύνου και να μπλέκουν με τους λάθος ανθρώπους. Γενικά το Tell Me Lies έχει μπόλικη τοξικότητα, επομένως είναι το πιο σωστό που ο κύκλος κλείνει εδώ και δεν συνεχίζεται η ιστορία παρακάτω - σε διαφορετική περίπτωση θα κούραζε τρομερά.