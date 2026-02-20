Peaky Blinders: Τι μάθαμε από το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας “The Immortal Man”

Η ταινία Peaky Blinders θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου

Τέσσερα χρόνια μετά τον -όχι οριστικό τελικά - αποχαιρετισμό της σειράς Peaky Blinders, ο μύθος των Σέλμπι επιστρέφει με τον πιο θορυβώδη τρόπο. Το Netflix κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες το πρώτο ολοκλημένο trailer της επερχόμενης ταινίας «The Immortal Man», υπενθυμίζοντάς μας γιατί η πολυβραβευμένη σειρά του Στίβεν Νάιτ ήταν μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας.

Η ταινία αποτελεί συνέχεια της δραματικής σειράς και αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχικά σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι, επιστρέφει στον ρόλο του Τόμι Σέλμπι, με το The Immortal Man να τοποθετείται χρονικά στο Μπέρμιγχαμ του 1940, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Σόφι Ραντλ επαναλαμβάνει τον ρόλο της Άντα Θορν, της δυναμικής αδελφής του Τόμι, ενώ ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Νεντ Ντένεχι επιστρέφουν ως Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, δύο από τους πιο πιστούς συμμάχους της οικογένειας Σέλμπι. Στο καστ προστίθενται και σημαντικά νέα ονόματα, όπως η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ο Μπάρι Κίογκαν, ο Τιμ Ροθ και ο Τζέι Λάικεργκο, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ της παραγωγής.

Ο Τόμι Σέλμπι αντιμέτωπος με τους δαίμονές του

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία, πλέον, Τόμι Σέλμπι, επιστρέφει από την αυτοεξορία για να κάνει τον απολογισμό της ζωής του μέχρι σήμερα. «Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύεται, ο Τόμι πρέπει να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αναμετρηθεί με την κληρονομιά του ή θα την κάψει συθέμελα».

Με την επιστροφή του, φαίνεται πως το Σμολ Χιθ δεν είναι πια το ίδιο όπως όταν το άφησε και το διοικούσε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στο trailer ακούμε τον χαρακτήρα της Φέργκιουσον να λέει τον Τόμι Σέλμπι πως ζει σε ένα σπίτι στοιχειμένο από τα φαντάσματα ανθρώπων που πέθαναν εξαιτίας του. «Εγκατέλειψες το βασίλειό σου και εγκατέλειψες τον γιο σου». Στη συνέχεια, η Άντα του λέει: «Ο γιος σου διοικεί τους Peaky Blinders σαν να είναι ξανά το 1919».

Ο Ντιουκ Σέλμπι, τον οποίο υποδύεται ο Μπάρι Κίογκαν, φαίνεται επικίνδυνος και ίσως να είναι όντως. Ο χαρακτήρας του Τιμ Ροθ τον ρωτά αν είναι διατεθειμένος να γίνει προδότης και να βοηθήσει τους Ναζί, με τον Ντιουκ Σέλμπι να του λέει πως ο κόσμος δεν νοιάζεται για αυτόν, οπότε ούτε κι εκείνος νοιάζεται για τον κόσμο.

Το Peaky Blinders, που προβλήθηκε για έξι σεζόν από το 2013, είχε στον πυρήνα της την ωμή εγκληματικότητα, με την ταινία να ακολουθεί τα χνάρια της. Όλη αυτή η βία ντύνεται υπέροχα και στο trailer με το νέο τραγούδι του Grian Chatten, του frontman του επιδραστικού ροκ συγκροτήματος από το Δουβλίνο, Fontaines D.C.. Ο ίδιος μίλησε στο BBC Radio 1, λέγοντας μεταξύ άλλων πως έπρεπε να αντισταθεί στην παρόρμηση να ξυρίσει το κεφάλι του «στο στυλ Peaky» κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

«Είχα την τύχη να δω πολλές από τις σκηνές ξανά και ξανά, πρόκειται για ένα πραγματικά πολυεπίπεδο έργο. Σου δίνει άφθονη έμπνευση για να δουλέψεις πάνω του. Το πιο ενδιαφέρον είναι να αντισταθείς στον πειρασμό να “σκεπάσεις” ή να υπερεξηγήσεις τη σκηνή και να αφήσεις τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους - εκεί βρίσκεται η μαγεία του κινηματογράφου».

Μετά την ταινία, οι Peaky Blinders πρόκειται να επιστρέψουν στην τηλεόραση, παρακολουθώντας τις περιπέτειες της νέας γενιάς της οικογένειας Σέλμπι μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.