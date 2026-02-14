Γιατί οι συνωμοσιολόγοι του Έπσταϊν βλέπουν ξανά την ταινία Eyes Wide Shut;

Η σκηνή που, όπως υποστηρίζουν, αναφέρεται στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Το Eyes Wide Shut είναι η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κούμπρικ και μία από τις πιο αινιγματικές του. Ο ίδιος πέθανε λίγες ημέρες αφότου παρέδωσε το τελικό μοντάζ στην Warner Bros., το 1999 - τέσσερις μήνες αργότερα η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες. Τώρα, 27 χρόνια από την κυκλοφόριά της, η ταινία βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση των 3 εκατ. εγγράφων για το σκάνδαλο Έπστάϊν.

Όπως γράφει η Telegraph, οι συνωμοσιολόγοι επιστρέφουν στο Eyes Wide Shut για μια πολύ συγκεκριμένη σκηνή, όπου, υποστηρίζουν πως, ο Στάνλεϊ Κούμπρικ θέλησε να προειδοποιήσει τους θεατές για την διαφθορά και τη διαστροφή της ελίτ. Είναι η σκηνή όπου ο Δρ Μπιλ Χάρφορντ (τον υποδύεται ο Τομ Κρουζ) γίνεται μάρτυρας ενός σουρεαλιστικού θεάματος με μασκοφόρους σε πάρτι και ο μυστηριώδης Βίκτορ Ζίγκλερ (τον υποδύεται ο Σίντνεϊ Πόλακ) του λέει: «Αυτοί δεν είναι κάποιοι συνηθισμένοι άνθρωποι. Αν σου έλεγα τα ονόματά τους, που δεν θα στα πω, δεν θα κοιμόσουν ήσυχα τη νύχτα».

Για τους περισσότερους θεατές, αυτή ήταν μια αθώα ατάκα, προκειμένου να ενισχύσει την ατμόσφαιρα στην ταινία. Τώρα, όμως, μια μικρή ομάδα συνωμοσιολόγων θεωρεί πως ο Στάνλεϊ Κούμπρικ ήθελε να χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου, μετά την αποκάλυψη πως βαρυσήμαντα ονόματα εμπλέκονται στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Επιπλέον, μία ιδιαίτερα παράξενη θεωρία έχει ανθίσει και υποστηρίζει πως ότι δύο κομπάρσοι που περπατούν πίσω από την πρωταγωνίστρια Νικόλ Κίντμαν σε μια σκηνή είναι «σκιώδεις απεικονίσεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ».

Παρ΄όλα αυτά, οι περισσότερες από τις υποτιθέμενες συνδέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του Eyes Wide Shut είναι καθαρά αναφορικές. Στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, η ταινία αναφέρεται περίπου 12 φορές - η πιο σαφής αναφορά γίνεται σε email του 2016, μεταξύ του Έπσταϊν και ενός ατόμου του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί. «Προσπαθώ να βρω πολυτελή πάρτι τύπου Eyes Wide Shut, γνωρίζεις κανένα;» του έγραψε το άτομο, αλλά ο Έπσταϊν δεν απάντησε ποτέ.

Βέβαια, η Αμερικανίδα παρουσιάστρια ειδήσεων Κέιτι Κάουρικ, η οποία επισκέφθηκε το αρχοντικό του Έπσταϊν στο Upper East Side για ένα πάρτι τον Δεκέμβριο του 2010, περιέγραψε κάποτε τη βραδιά ως «Eyes Wide Shut με μια ανατροπή». Δεν διευκρίνισε τις ομοιότητες, αλλά θυμήθηκε ανατριχιαστικούς πολυελαίους και έργα τέχνης με μέλη σώματος μέσα στο σπίτι. Είπε επίσης ότι όταν πήραν τα παλτό τους, ο τότε σύντροφός της σχολίασε πόσο νέες έδειχναν όλες αυτές οι γυναίκες.

Ισχύουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το Eyes Wide Shut και τον Επστάϊν;

Συνεργάτες του Στάνλεϊ Κιούμπρικ έσπευσαν να απορρίψουν τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το Eyes Wide Shut. «Δεν νομίζω ότι ο Στάνλεϊ έδινε δεκάρα για το να προειδοποιήσει τον κόσμο για οτιδήποτε», δήλωσε πέρυσι ο συνσεναριογράφος της ταινίας Φρέντερικ Ραφαέλ στο Vulture. Στο ίδιο άρθρο, ο Γιαν Χάρλαν, συνεργάτης παραγωγής και κουνιάδος του Κιούμπρικ, είπε: «Σας διαβεβαιώνω ότι όλες αυτές οι εικασίες είναι ανοησίες». Η ταινία, επίσης, δεν υπονοεί ποτέ ρητά ότι η μυστική κοινωνία περιλαμβάνει ανήλικους.

Ωστόσο, κάποιοι ισχυρίζονται ότι κόπηκαν 24 λεπτά υλικού από την ταινία. Εστίασαν σε ένα επεισόδιο του 2024 της εκπομπής “The Joe Rogan Experience”, όπου ο Ρότζερ Έιβερι, βραβευμένος με Όσκαρ συνσεναριογράφος του “Pulp Fiction”, υποστήριξε ότι η ταινία «μονταρίστηκε ξανά και άλλαξε» μετά τον θάνατο του Κιούμπρικ. Είπε ότι είχε διαβάσει μια εναλλακτική εκδοχή του σεναρίου με αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο και μια τελική σκηνή όπου η κόρη του Μπιλ και της Άλις «παραδίδεται στη λατρεία των παιδόφιλων».

Όμως όλες οι αναφορές δείχνουν ότι η εκδοχή που κυκλοφόρησε ήταν το τελικό μοντάζ του Κιούμπρικ, με μια προβολή που έγινε για τον Κρουζ, την Κίντμαν και λίγα στελέχη της Warner Bros μόλις λίγες μέρες πριν από τον θάνατο του σκηνοθέτη. Ο Κρουζ φέρεται να είπε ότι όποιος επιχειρούσε να αλλάξει το μοντάζ θα έπρεπε να λογοδοτήσει σε εκείνον.

Από την άλλη, οι θεωρίες συνωμοσίας για το Eyes Wide Shut δεν έχουν υπόσταση, αφού βασίστηκε στη νουβέλα του 1926 «Ονειρική Ιστορία» του Άρτουρ Σνίτσλερ. Πέρα από το σκηνικό και μερικές μικρές αλλαγές, η ταινία αποτελεί πιστή μεταφορά του έργου του Σνίτσλερ.

Το Eyes Wide Shut επικεντρώνεται στους Μπιλ Χάρφορντ και Άλις, ένα ζευγάρι που μία αποκάλυψη της δεύτερης οδηγεί σε κρίση τον γάμο τους. Για την ακρίβεια, η Άλις λέει στον Μπιλ πως είχε σκεφτεί να θυσιάσει τον γάμο τους για έναν αξιωματικού του ναυτικού. Τότε, ο απογοητευμένος και ταραγμένος Μπιλ, παίρνει τους δρόμους στη Νέα Υόρκη, μέχρι που ένας φίλος του από τον κολλέγιο, τον προσκαλεί σε ένα μυστηριώδες μασκέ πάρτι έξω από την πόλη. Εκεί γίνεται μάρτυρας τελετουργικών οργίων με μασκοφόρους.