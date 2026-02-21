Στο σφυρί η άμαξα από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η άμαξα που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Wuthering Heights» πωλείται στο Autotrader για 100.000 λίρες.

Ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό κειμήλιο, άμεσα συνδεδεμένο με μία από τις πιο πολυαναμενόμενες διασκευές της κλασικής λογοτεχνίας, διατίθεται προς πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για την αυθεντική άμαξα του 1890 που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος Ανεμοδαρμένα Ύψη της Emily Brontë, γνωστού στα ελληνικά ως «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Η άμαξα, που εμφανίζεται στην ταινία με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Jacob Elordi, έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα Autotrader με τιμή 100.000 λιρών (περίπου 114.000 ευρώ). Στην αγγελία περιγράφεται ως «Heathcliff Carriage», αναμνηστικό αντικείμενο από ταινία, με καφέ δερμάτινα καθίσματα και δυνατότητα ζεύξης δύο ή τεσσάρων αλόγων.

Σύμφωνα με την καταχώριση, η άμαξα ανήκει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες στην εταιρεία Steve Dent Ltd., η οποία ειδικεύεται σε ακροβατικά και σκηνικά αντικείμενα και συνεργάστηκε στην παραγωγή της ταινίας. Το γεγονός ότι πρόκειται για αυθεντικό όχημα του 19ου αιώνα ενισχύει τη συλλεκτική και ιστορική του αξία.

Η διευθύντρια σύνταξης της Autotrader, Έριν Μπέικερ, χαρακτήρισε την αγγελία «μία από τις πιο μοναδικές» που έχει φιλοξενήσει ποτέ η πλατφόρμα. «Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε την πραγματική άμαξα που χρησιμοποίησαν οι πρωταγωνιστές της ταινίας και να συμμετέχουμε σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό», δήλωσε.

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή του «Wuthering Heights» σκηνοθετείται από την βραβευμένη με Όσκαρ Emerald Fennell, γνωστή για τη δυναμική και συχνά ανατρεπτική ματιά της. Η ταινία αποτελεί ελεύθερη διασκευή του εμβληματικού γοτθικού μυθιστορήματος και εστιάζει στη θυελλώδη σχέση της Κάθριν Έρνσο (την οποία υποδύεται η Ρόμπι) και του Χίθκλιφ (Ελόρντι), ενός δεσμού που κινείται ανάμεσα στον έρωτα, την εκδίκηση και την αυτοκαταστροφή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το μουσικό μέρος της παραγωγής. Το soundtrack υπογράφει η ποπ σταρ Charli XCX, με συμμετοχές του John Cale, ιδρυτικού μέλους των The Velvet Underground, καθώς και της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Sky Ferreira. Ο συνδυασμός κλασικού λογοτεχνικού υλικού με σύγχρονη ποπ αισθητική αναμένεται να προσδώσει μια νέα, τολμηρή διάσταση στο έργο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Φένελ χαρακτήρισε την ιστορία «τρομακτική, καταστροφική, σέξι και δύσκολη», υπογραμμίζοντας τον έντονο συναισθηματικό και ψυχολογικό πυρήνα του έργου.

Η πώληση της άμαξας δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική αγγελία, αλλά μια υπενθύμιση της διαχρονικής γοητείας του μυθιστορήματος της Μπροντέ και της πολιτιστικής του επιρροής. Για συλλέκτες κινηματογραφικών αντικειμένων ή λάτρεις της λογοτεχνίας, το «Heathcliff Carriage» συνιστά ένα σπάνιο κομμάτι που γεφυρώνει τον 19ο αιώνα με τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία.