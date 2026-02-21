Πωλήθηκε η ιδιωτική αλληλογραφία της Αγκάθα Κρίστι - Ξεπέρασε κάθε εκτίμηση

Επιστολές και προσωπικά αντικείμενα της Αγκάθα Κρίστι από το Greenway House πωλήθηκαν σε δημοπρασία για 7.889 λίρες.

Μια σπάνια συλλογή προσωπικών αντικειμένων της Αγκάθα Κρίστι, που ρίχνει φως στην καθημερινότητά της μακριά από τη συγγραφική της δόξα, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο για σχεδόν 8.000 λίρες — ποσό πολλαπλάσιο της αρχικής εκτίμησης.

Τα αντικείμενα ανήκαν στην Φίλις Ράις, πρώην οικονόμο του εξοχικού σπιτιού της Κρίστι, του ιστορικού Greenway House, στο Ντέβον. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από τον οίκο Wessex Auction Rooms, στο Τσίπενχαμ του Γουιλτσάιρ, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον συλλεκτών και θαυμαστών της συγγραφέως από όλο τον κόσμο.

Η συλλογή πέντε τεμαχίων, που αναμενόταν να αποφέρει περίπου 1.000 λίρες, τελικά πωλήθηκε συνολικά για 7.889 λίρες. Μεταξύ των αντικειμένων ξεχώριζαν έξι προσωπικές επιστολές της Κρίστι προς τη Ράις, καθώς και σημειώσεις με λεπτομερείς οδηγίες —από το πώς να ταΐζει τα αγαπημένα σκυλιά της συγγραφέως μέχρι διευθετήσεις για ραφτικές αλλαγές στα ρούχα της.

Οι επιστολές αποκαλύπτουν μια πιο ανθρώπινη και καθημερινή πλευρά της «Βασίλισσας του Εγκλήματος». Σε αυτές περιλαμβάνονται συγχαρητήρια προς τη Ράις για τις βελτιώσεις στα ρούχα της, λεπτομέρειες πληρωμών, αλλά και αναφορές στην περίοδο δοκιμασίας της οικονόμου στο Greenway House. Παράλληλα, στα έγγραφα περιλαμβάνονται χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία επικοινωνίας του λογοτεχνικού της πράκτορα, του γιατρού, του οικοδόμου και του δικηγόρου της — στοιχεία που σκιαγραφούν το οργανωμένο και πρακτικό πνεύμα της Κρίστι.

Η δημοπράτης Μπρίτζετ Μέντοους χαρακτήρισε τα αντικείμενα «μια υπέροχη εικόνα της προσωπικής ζωής της Αγκάθα Κρίστι στο Greenway House». Όπως δήλωσε, η συλλογή είχε παραμείνει κρυμμένη από την οικογένεια μέχρι πρόσφατα, γεγονός που κατέστησε την έρευνα και την καταγραφή της ιδιαίτερα σημαντική. «Ήταν πραγματικό προνόμιο να μάθουμε λίγα περισσότερα για έναν από τους πιο αγαπημένους συγγραφείς στον κόσμο», ανέφερε.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονταν επίσης πρώτες εκδόσεις δύο έργων της Κρίστι: του Five Little Pigs και του Star Over Bethlehem, αμφότερα υπογεγραμμένα από τη συγγραφέα. Η παρουσία υπογεγραμμένων πρώτων εκδόσεων ενίσχυσε σημαντικά το τελικό ποσό πώλησης.

Η Αγκάθα Κρίστι, γεννημένη το 1890 στο Torquay και αποβιώσασα το 1976 στο Wallingford, θεωρείται η συγγραφέας με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Έγραψε 66 αστυνομικά μυθιστορήματα και πολυάριθμες συλλογές διηγημάτων, δημιουργώντας εμβληματικούς χαρακτήρες όπως ο Ηρακλής Πουαρό και η Μις Μαρπλ. Ανάμεσα στα διασημότερα έργα της συγκαταλέγονται τα Murder on the Orient Express («Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές») και Death on the Nile («Θάνατος στο Νείλο»).

Το Greenway House, που σήμερα ανήκει στο National Trust και είναι ανοιχτό στο κοινό, υπήρξε για την Κρίστι τόπος έμπνευσης και οικογενειακής γαλήνης. Οι επιστολές προς τη Ράις αποδεικνύουν ότι, πίσω από την αυστηρή πλοκή και τα περίτεχνα εγκλήματα των βιβλίων της, υπήρχε μια γυναίκα με έντονο ενδιαφέρον για τις μικρές, καθημερινές λεπτομέρειες.

Η δημοπρασία επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο της Κρίστι παραμένει αμείωτο, σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατό της, και ότι ακόμη και οι πιο απλές προσωπικές της σημειώσεις μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα κομμάτια λογοτεχνικής ιστορίας.